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Enflasyonla Otomatik Yüklendi: ÖTV Artışları Benzin ve Motorine Zam Olarak Yansıyacak!

Enflasyonla Otomatik Yüklendi: ÖTV Artışları Benzin ve Motorine Zam Olarak Yansıyacak!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.01.2024 - 12:20

Akaryakıt fiyatlarında enflasyon sonrası otomatik ÖTV artışıyla birlikte zamlar belli oldu. Bugünden itibaren geçerli olacak fiyat artışlarında benzin, motorin ve LPG'ye (otogaz) yüklü zam geldi.

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Akaryakıt ve alkollü içkilerde uygulanan ÖTV, TÜİK'in 2023 yılı enflasyon verileriyle yeniden hesaplandı. 2023 ikinci yarısında 6 aylık Yİ-ÜFE yüzde 25,6 olurken, Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt ÖTV listesini de güncelledi.

Akaryakıt ve alkollü içkilerde uygulanan ÖTV, TÜİK'in 2023 yılı enflasyon verileriyle yeniden hesaplandı. 2023 ikinci yarısında 6 aylık Yİ-ÜFE yüzde 25,6 olurken, Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt ÖTV listesini de güncelledi.

Benzindeki ÖTV tutarı litre başına 7,5265 liradan 1,92 TL ÖTV ve 38 kuruş KDV'siyle birlikte 2,30 TL artışla 9,82 TL'ye çıktı.

Benzindeki ÖTV tutarı litre başına 7,5265 liradan 1,92 TL ÖTV ve 38 kuruş KDV'siyle birlikte 2,30 TL artışla 9,82 TL'ye çıktı.

Motorinde 7,05 TL olan ÖTV, 2,16 TL seviyesinde artarak 9,21 TL olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iptal yetkisi bulunurken, bunu kullanmazsa pompa fiyatlarında yaklaşık 2 liralık artışlar görülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iptal yetkisi bulunurken, bunu kullanmazsa pompa fiyatlarında yaklaşık 2 liralık artışlar görülecek.

Rakıda da ÖTV 478 lira oldu.

Rakıda da ÖTV 478 lira oldu.

Alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 25,6 oranında artarken, 1 litre rakının 449 lira olan ÖTV'si 478 lira olacak.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, rakıdaki vergi oranlarını şu şekilde hesapladı.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, rakıdaki vergi oranlarını şu şekilde hesapladı.
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Bingöl, akaryakıt zamlarını da hesaplamıştı.

Bingöl, akaryakıt zamlarını da hesaplamıştı.
twitter.com
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