Enflasyonla Otomatik Yüklendi: ÖTV Artışları Benzin ve Motorine Zam Olarak Yansıyacak!
Enflasyonla Otomatik Yüklendi: ÖTV Artışları Benzin ve Motorine Zam Olarak Yansıyacak!
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Akaryakıt ve alkollü içkilerde uygulanan ÖTV, TÜİK'in 2023 yılı enflasyon verileriyle yeniden hesaplandı. 2023 ikinci yarısında 6 aylık Yİ-ÜFE yüzde 25,6 olurken, Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt ÖTV listesini de güncelledi.
Benzindeki ÖTV tutarı litre başına 7,5265 liradan 1,92 TL ÖTV ve 38 kuruş KDV'siyle birlikte 2,30 TL artışla 9,82 TL'ye çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iptal yetkisi bulunurken, bunu kullanmazsa pompa fiyatlarında yaklaşık 2 liralık artışlar görülecek.
Rakıda da ÖTV 478 lira oldu.
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, rakıdaki vergi oranlarını şu şekilde hesapladı.
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Bingöl, akaryakıt zamlarını da hesaplamıştı.
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