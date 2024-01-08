Milyonlarca Emeklinin Gözü 'Kabine'de! Emekliye Ek Zam Oranları Netleşiyor: EYT Maliyeti İlgi Çekti

En düşük emekli maaşının 10 bin TL'nin üstüne çıkarılması gündemde olurken, bu artışın Hazine'de destek alan kapsamdaki emekli sayısını 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bine yükselteceği görülüyor.

En düşük emekli maaşının, 11 bin 500 TL olması halinde emeklilerin yarısından fazlası yani yüzde 55'i 'en düşük maaş alan' gruba girecek.