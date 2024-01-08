Milyonlarca Emeklinin Gözü 'Kabine'de! Emekliye Ek Zam Oranları Netleşiyor: EYT Maliyeti İlgi Çekti
Milyonlarca Emeklinin Gözü 'Kabine'de! Emekliye Ek Zam Oranları Netleşiyor: EYT Maliyeti İlgi Çekti
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşen memur ve memur emeklisi maaş zamları sonrasında işçi emeklisiyle aradaki farka yönelik çalışma devam ediyor. Bütçe dengelerini bozmadan, enflasyonla mücadele de zora girmeden düzenlemenin tamamlanmasına çalışılıyor. EYT düzenlemesinin maliyeti de dikkat çekerken, emekli ek zammında son durum ne?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Aralık ayı enflasyon verilerine bakıldığında emeklilerin 2023 zammı memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmeyle ilk 6 ay için yüzde 15 zam ekle yüzde 49,25 oluyor. SSK ve Bağ-kur emeklilerinde de yüzde 37,57 enflasyon oranında zam hesaplanıyor.
Kök maaşı, en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın altında kalıp Hazine tarafından maaşı tamamlananlar için atılacak adım öne çıkıyor.
İşçi ve memur emeklilerinin zam oranının eşitlenmesi halinde de yıl ortasındaki zamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin lehine 5,5 puanlık zam farkı oluşacak.
Emekli maaşlarına ek zam gelir mi?
Emekli zamlarındaki formüllerin bütçe dengeleri ve enflasyonla mücadeleye etkileri de önemli olurken, EYT düzenlemesinin maliyetine dikkat çekiliyor.
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EYT maliyetinin boyutuna bakarak ekonomi yönetiminin bütçe dengesi ve enflasyon hedefini düşünerek emekli zamlarında düzenlemelere sıcak bakmadığı konuşulurken, son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olacak.
2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda emekli zam formülleri masada olacak.
Ankara kulislerine göre de köşesinde "Doğrudan kök maaşlara yansıyacak 5-10 puanlık bir refah payı çalışması masada. Emekli zammı için yüzde 45 ve 50 oranı gündemde" denildi.
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