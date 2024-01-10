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TÜİK'in İşsizlik Oranı Yüzde 9 Olmuş! Sanayide İşler Beklendiği Gibi Gitmiyor

TÜİK'in İşsizlik Oranı Yüzde 9 Olmuş! Sanayide İşler Beklendiği Gibi Gitmiyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.01.2024 - 10:23

TÜİK verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı kasım ayında yüzde 9 olurken, sanayi üretiminde artış beklentilerin altında kaldı

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Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9 seviyesinde açıklandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9 seviyesinde açıklandı.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %9,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,5 iken kadınlarda %11,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,2 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,7 iken kadınlarda %35,5 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,2 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,7 iken kadınlarda %35,5 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %16,5 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,7 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %16,5 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,7 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,2, kadınlarda ise %20,7 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 1,3 puan artarak %22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,9 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 1,3 puan artarak %22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,9 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,8 saat oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,8 saat oldu.
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Sanayi üretim artışı 2023 yılı Kasım ayında yüzde 0,2 artarak, beklentilerin çok altında kaldı.

Sanayi üretim artışı 2023 yılı Kasım ayında yüzde 0,2 artarak, beklentilerin çok altında kaldı.

Foreks Haber anketinde yıllık artış beklentisi yüzde 2,6 seviyesinde olurken, sanayi üretimi aylık bazda ise 1,4 azaldı. Foreks Haber anketinde aylık beklenti yüzde 0,1 artış olacağı yönündeydi.

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