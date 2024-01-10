TÜİK'in İşsizlik Oranı Yüzde 9 Olmuş! Sanayide İşler Beklendiği Gibi Gitmiyor
TÜİK'in İşsizlik Oranı Yüzde 9 Olmuş! Sanayide İşler Beklendiği Gibi Gitmiyor
TÜİK verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı kasım ayında yüzde 9 olurken, sanayi üretiminde artış beklentilerin altında kaldı
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Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9 seviyesinde açıklandı.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,2 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,7 iken kadınlarda %35,5 oldu.
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %16,5 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,7 oldu.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 1,3 puan artarak %22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,9 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,8 saat oldu.
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Sanayi üretim artışı 2023 yılı Kasım ayında yüzde 0,2 artarak, beklentilerin çok altında kaldı.
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