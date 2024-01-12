En Düşük Maaş Yükseliyor! Emekliye Zam Kabine'de Belli Olacak, Meclis'ten Çıkacak
En Düşük Maaş Yükseliyor! Emekliye Zam Kabine'de Belli Olacak, Meclis'ten Çıkacak
Emekli maaşlarına gelecek zam konusu milyonları ilgilendirirken, halen belirsizliğini koruyor. Sürekli kulislerden bilgilere göz dikilirken, enflasyon farkında tartışmalar bitmiyor. 2023'te iki kez artarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aldığı en düşük maaş 7 bin 500 lira olmuştu. Kök maaş sorunu ise zamda çalışmaların yoğunlaştığı alanlardan en önemlisi oluyor. SSk ve Bağ-Kur emeklilerinde kök maaş halen 5 bin 500 lira üzerinden hesaplanıyor. Yasal düzenlemeyle artırılması gereken bu miktar yaklaşık 6 milyon emeklinin alacağı zammı da düşürüyor. Emekliler zam olsa da 7 bin 500 lira maaş almaya devam edecek olurken, diğer yandan emekli maaş zam farklarında da senaryolar yazılmaya devam ediyor.
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Türkiye’de ekonomik sorunların ana unsuru olan alım gücünde milyonlarca emekli aylardır maaş zamlarını bekliyor. Ekonomide başka konu konuşulmazken, konunun odağına şimdi de Bakan Şimşek yerleşti.
2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmişti. Bu ikramiyelerde ilk olarak çalışan emekliler yararlanamadı. Bununla başlayan ayrım tartışmaları şimdi de enflasyonla zam farklarında devam ediyor.
2023 yılında Mayıs ayında yapılan Genel Seçimler öncesinde yapılan EYT, en düşük maaş düzenlemeleri 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için de beklenti oluşturuyor.
Resmi olmayan verilere göre en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira alan emekli sayısı 6 milyon kişi seviyesinde.
Emekliye ek zamda tarih netleşti mi? 3 senaryoda en düşük emekli maaşı ne olacak?
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Çalışma Bakanlığı'nın çalışmasını tamamladığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının üzerinde çalıştığı iddialarıyla emekli maaşlarındaki düzenlemeler için Erdoğan'a iletilecek tarihin netleştiği belirtiliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam konusunu alternatifli bir çalışmayla teknik olarak iyileştirmede farklı maaş gruplarına farklı yansıtma ve bütçe dengelerini de koruma açısından hesapladığı belirtildi.
İkinci senaryoda, kök maaşın artırılarak enflasyon farkında zam yapılması hesaplanıyor. Kök maaşlar seyyanen zam yerine belli bir seviyeye çıkarılacak. Kademeli olarak oransal zam yapılıp yeni kök maaşa da enflasyon farkı olan yüzde 37,57 oranında artış yapılacak.
Son senaryoda da kök maaşların 7 bin 500 liraya çekilip enflasyon farkına refah payı da eklenerek artırılması bulunuyor. Tüm kök aylıklar taban maaş olan 7 bin 500 TL'ye çekilerek, yüzde 37,57 oranındaki enflasyon zammına ek olarak belirlenecek refah payı eklenecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemelere yönelik hazırlıklarını tamamladı.
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Gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu senaryolar iletilecek. Kabinede verilen kararla yasal çalışma için Meclis'e gönderilecek. Komisyondan sonra oylanarak kabul edilen yasa tasarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
SSK'ya bağlı emekliler 17-25 Ocak, Bağ-Kur'a bağlı emekliler de 25-28 Ocak tarihlerinde maaş alacağından, yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşlarını Ocak ayında alacaklar. Ek zam ve en düşük emekli maaşında yapılacak yasal düzenlemelerin ardından oluşan maaş zam farkları ise yasalaştıktan sonra belirlenecek tarihte Ocak ayı sonunda ya da Şubat ayında hesaplara yatırılacak.
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