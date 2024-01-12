En Düşük Maaş Yükseliyor! Emekliye Zam Kabine'de Belli Olacak, Meclis'ten Çıkacak

Kök maaşı 5 bin 500 lira olan emeklilerin maaş artışlarında yasal düzenleme gerekirken, milyonlarca emeklinin Hazine desteğiyle 7 bin 500 lira olan emekli aylığında zam yapılsa dahi artış olmayabilir. Enflasyon farkı olan yüzde 37,5 oranında zam kök maaş üzerinden yapılacağından emekliler, yasal düzenleme olmazsa 7 bin 500 lira maaş almaya devam edecek.

2023'te yapılan düzenlemede, Hazine yükünü korumak için kök ücret artışı yerine 'seyyanen maaşı tamamlama formülü' getirilmişti. TBMM, 16 Ocak'ta açılacak olurken, bakanlıkların yaptığı çalışmalar sonrası 2 günde yasal düzenleme çıkmazsa milyonlarca emekli yüzde ocak ayında 7 bin 500 lira maaş almaya devam edecek.