En Düşük Emekli Aylığı İçin Düzenleme: 7 Bin 500 Lira Olan En Düşük Emekli Maaşı Yükselecek mi?
En Düşük Emekli Aylığı İçin Düzenleme: 7 Bin 500 Lira Olan En Düşük Emekli Maaşı Yükselecek mi?
SSK ve Bağkur emeklileri, memur ve memur emeklilerine yapılan zammın altında artış almıştı. Emekli aylıklarına yapılan yüzde 37,57’lik zam oranı tepki çekmişti. Hükümet, emekli aylıklarına yapılacak zam oranı için yeni çalışmasını tamamlandı. Öneri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı’nda ele alınacak.
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Bu ayın başında açıklanan TUİK enflasyon verisi sonrasında memur ve memur emeklileri, yüzde 49,25'lik maaş zammı almıştı.
Ancak SSK ve Bağkur emeklilerine sadece 37,57 zam yapılması sonrasında ‘emekliler açlığa mahkum edildi’ tepkisi gelmişti.
TRT Haber’de yer alan bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.
Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.
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