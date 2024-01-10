En Yüksek Emekli Maaş Promosyonu Veren Banka Hangisi? İşte Bankaların 2024 Yılı Emekli Maaş Promosyonları
En Yüksek Emekli Maaş Promosyonu Veren Banka Hangisi? İşte Bankaların 2024 Yılı Emekli Maaş Promosyonları
Yeni yılın gelmesiyle gündemde yerini alan maaş ve zam konularının yanında emeklileri ilgilendiren bir konu daha var: Bankaların emekli maaşı promosyonları! Her yıl yeniden düzenlenen promosyonlara ilişkin bankalardan duyurular gelmeye başladı. Emekli maaşını hangi bankaya taşıyacağına, bankaların nakit promosyonlarına göre karar verenler için inceleme yaptık. Peki, 2024 yılında hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En çok emekli promosyonunu veren banka hangisi? Garanti, Yapı Kredi, Ziraat, Denizbank, Akbank, İş Bankası emekli promosyonları...
İşte, banka banka emekli nakit promosyon kampanyaları...
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Maaş zamlarının belli olmasının ardından bankaların 2024 yılı emekli promosyonları da duyurulmaya başlandı.
2024 Akbank Emekli Promosyonu
2024 Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu
2024 QNB Finansbank Emekli Promosyonu
2024 Garanti BBVA Emekli Promosyonu
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2024 Halkbank Emekli Promosyonu
2024 Türk Ekonomi Bankası (TEB) Emekli Promosyonu
2024 VakıfBank Emekli Promosyonu
2024 DenizBank Emekli Promosyonu
2024 Ziraat Bankası Emekli Promosyonu
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2024 Ziraat Katılım Emekli Promosyonu
2024 Yapı Kredi Emekli Promosyonu
2024 ING Bank Emekli Promosyonu
2024 Türkiye Finans Emekli Promosyonu
2024 Kuveyt Türk Emekli Promosyonu
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2024 Albaraka Türk Katılım Bankası Emekli Promosyonu
2024 Şekerbank Emekli Promosyonu
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