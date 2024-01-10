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En Yüksek Emekli Maaş Promosyonu Veren Banka Hangisi? İşte Bankaların 2024 Yılı Emekli Maaş Promosyonları

En Yüksek Emekli Maaş Promosyonu Veren Banka Hangisi? İşte Bankaların 2024 Yılı Emekli Maaş Promosyonları

Emekli Maaşı Promosyon
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.01.2024 - 21:41

Yeni yılın gelmesiyle gündemde yerini alan maaş ve zam konularının yanında emeklileri ilgilendiren bir konu daha var: Bankaların emekli maaşı promosyonları! Her yıl yeniden düzenlenen promosyonlara ilişkin bankalardan duyurular gelmeye başladı. Emekli maaşını hangi bankaya taşıyacağına, bankaların nakit promosyonlarına göre karar verenler için inceleme yaptık. Peki, 2024 yılında hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En çok emekli promosyonunu veren banka hangisi? Garanti, Yapı Kredi, Ziraat, Denizbank, Akbank, İş Bankası emekli promosyonları...

İşte, banka banka emekli nakit promosyon kampanyaları...

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Maaş zamlarının belli olmasının ardından bankaların 2024 yılı emekli promosyonları da duyurulmaya başlandı.

Maaş zamlarının belli olmasının ardından bankaların 2024 yılı emekli promosyonları da duyurulmaya başlandı.

Asgari ücret zammı, emekli zammı ve EYT tartışmalarının ardından, bankalar emekli promosyonları için rekabete başladı. 

NOT: Bankaların maaş promosyonları dışında müşterilerine sundukları ek hizmetler, kampanya, indirim veya ödüller için banka yetkilisi ile görüşmeniz gerekmektedir. Bankaların ilgili kampanyaları belirli tarihler arasında maaşını taşıyan ya da maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşteriler için geçerlidir. 

İşte, bankaların yeni emekli promosyon kampanyaları... 👇

2024 Akbank Emekli Promosyonu

2024 Akbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Akbank'tan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 6.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 7.000 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 9.000 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 10.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

2024 Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu

2024 Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Türkiye İş Bankası'ndan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 4.500 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 5.250 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 6.750 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 7.500 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

2024 QNB Finansbank Emekli Promosyonu

2024 QNB Finansbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını QNB Finansbank'tan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 4.800 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 5.600 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 7.200 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 8.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

2024 Garanti BBVA Emekli Promosyonu

2024 Garanti BBVA Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Garanti'den almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 4.500 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 5.250 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 6.750 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 7.500 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

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2024 Halkbank Emekli Promosyonu

2024 Halkbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Halkbank'tan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 3.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 3.500 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 4.500 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 5.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

2024 Türk Ekonomi Bankası (TEB) Emekli Promosyonu

2024 Türk Ekonomi Bankası (TEB) Emekli Promosyonu

Emekli maaşını TEB'den almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 3.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 3.500 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 4.500 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 5.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

2024 VakıfBank Emekli Promosyonu

2024 VakıfBank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını VakıfBank'tan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 3.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 3.500 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 4.500 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 5.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

2024 DenizBank Emekli Promosyonu

2024 DenizBank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını DenizBank'tan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 3.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 3.500 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 4.500 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 5.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

2024 Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

2024 Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 3.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 3.500 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 4.500 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 5.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

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2024 Ziraat Katılım Emekli Promosyonu

2024 Ziraat Katılım Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Ziraat Katılım'dan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 3.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 3.500 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 4.500 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 5.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

2024 Yapı Kredi Emekli Promosyonu

2024 Yapı Kredi Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Yapı Kredi'den almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0-3.499 TL arası olanlar için 4.500 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 5.250 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 6.750 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 7.500 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

2024 ING Bank Emekli Promosyonu

2024 ING Bank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını ING'den almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0-3.499 TL arası olanlar için 6.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 7.000 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 9.000 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 10.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

2024 Türkiye Finans Emekli Promosyonu

2024 Türkiye Finans Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Türkiye Finans'tan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0-3.499 TL arası olanlar için 5.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 6.000 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 10.000 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 12.500 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

2024 Kuveyt Türk Emekli Promosyonu

2024 Kuveyt Türk Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Kuveyt Türk'ten almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0-3.499 TL arası olanlar için 4.800 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 5.600 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 7.200 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 8.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

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2024 Albaraka Türk Katılım Bankası Emekli Promosyonu

2024 Albaraka Türk Katılım Bankası Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Albaraka Türk'ten almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0-3.499 TL arası olanlar için 4.500 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 5.000 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 6.000 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 6.500 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

2024 Şekerbank Emekli Promosyonu

2024 Şekerbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Şekerbank'tan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0-3.499 TL arası olanlar için 3.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 3.500 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 4.500 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 5.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

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