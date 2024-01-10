En Yüksek Emekli Maaş Promosyonu Veren Banka Hangisi? İşte Bankaların 2024 Yılı Emekli Maaş Promosyonları

Yeni yılın gelmesiyle gündemde yerini alan maaş ve zam konularının yanında emeklileri ilgilendiren bir konu daha var: Bankaların emekli maaşı promosyonları! Her yıl yeniden düzenlenen promosyonlara ilişkin bankalardan duyurular gelmeye başladı. Emekli maaşını hangi bankaya taşıyacağına, bankaların nakit promosyonlarına göre karar verenler için inceleme yaptık. Peki, 2024 yılında hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En çok emekli promosyonunu veren banka hangisi? Garanti, Yapı Kredi, Ziraat, Denizbank, Akbank, İş Bankası emekli promosyonları...

İşte, banka banka emekli nakit promosyon kampanyaları...