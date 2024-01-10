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Kentsel Dönüşüm Kira Desteği Artırıldı! İşte İl İl 2024 Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Ücretleri

Kentsel Dönüşüm Kira Desteği Artırıldı! İşte İl İl 2024 Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Ücretleri

kentsel dönüşüm kira
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.01.2024 - 18:48

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan kira yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Bu kapsamda son olarak Mart 2023'te düzenlenen kira yardımları ücretleri artırıldı. Kentsel dönüşümde 2024 yılı için verilecek kira destekleri belli oldu. Peki, İstanbul'da kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar oldu? 

İşte, il il 2024 kentsel dönüşüm kira destek ücretleri...

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İstanbul'da kentsel dönüşüm kira yardımı yüzde 57 arttı!

İstanbul'da kentsel dönüşüm kira yardımı yüzde 57 arttı!

Son olarak Mart 2023'te yapılan düzenlemeyle artan kira desteği için 2024 yılı ücretleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait internet sitesinde yer alan verilere göre İstanbul'da kira desteği yüzde 57 oranında arttı. Diğer illerde ise yüzde 50 artış yapıldığı öğrenildi.

İstanbul'da Kira Desteği Ne Kadar Oldu?

İstanbul'da Kira Desteği Ne Kadar Oldu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul'da kira desteği 3.500 TL'den 5.500 TL'ye çıkarıldı.

Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de Kira Desteği Ne Kadar Oldu?

Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de Kira Desteği Ne Kadar Oldu?

Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de ise kentsel dönüşüm kira desteği yüzde 50 artışla 3.000 liradan 4.500 liraya çıkarıldı.

Kira desteği artışı için il il rakamlar belli oldu!

Kira desteği artışı için il il rakamlar belli oldu!

Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da 2.500 liradan 3.750 liraya çıkarıldı. 

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta ise 2.000 liradan 3.000 liraya çıkarıldı.

Peki, kentsel dönüşüm kira desteği kaç ay verilecek?

Peki, kentsel dönüşüm kira desteği kaç ay verilecek?

Riskli ve rezerv yapı alanlarında 48 ay, riskli yapılarda ise 18 aya kadar kira yardımı verilebilecek. Kiracılara ve sınırlı ayni hak sahip kişilere ise bir defaya mahsus ödeme yapılabilecek. İşte, o ödeme miktarları...  👇

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Kiracıların defaten, yani bir defaya mahsus alacakları kira yardımları da illere göre değişiklik gösteriyor.

Kiracıların defaten, yani bir defaya mahsus alacakları kira yardımları da illere göre değişiklik gösteriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm destekleri kapsamında: Kiracılar ve konutlarında oturma hakkına sahip olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere mali destek alacaklar. Bu ödemeler de tıpkı kira destekleri gibi kişilerin yaşadığı şehre bağlı olarak değişkenlik gösterecek. 

İstanbul'daki kiracılar 11 bin lira, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'deki kiracılar 9 bin lira, diğer büyükşehirlerdeki kiracılar 7 bin 500 lira ve diğer şehirlerdeki kiracılar ise 6 bin lira destek alacaklar.

'Sınırlı ayni hak sahipleri' yani mülkiyet hakkı gibi tam ve geniş yetkiler değil, sınırlı yetkiler veren ayni haklar kapsamında bir defaya mahsus ödenecek tutarlar da belli oldu.

'Sınırlı ayni hak sahipleri' yani mülkiyet hakkı gibi tam ve geniş yetkiler değil, sınırlı yetkiler veren ayni haklar kapsamında bir defaya mahsus ödenecek tutarlar da belli oldu.

Sınırlı ayni hak sahipleri için ise destek miktarları daha yüksek olacak. İstanbul'da bu hakka sahip olanlar 27 bin 500 lira, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 22 bin 500 lira, diğer büyükşehirlerde 18 bin 750 lira ve diğer şehirlerde 15 bin lira mali destek alabileceklerdir.

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