Kentsel Dönüşüm Kira Desteği Artırıldı! İşte İl İl 2024 Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Ücretleri
Kentsel Dönüşüm Kira Desteği Artırıldı! İşte İl İl 2024 Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Ücretleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan kira yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Bu kapsamda son olarak Mart 2023'te düzenlenen kira yardımları ücretleri artırıldı. Kentsel dönüşümde 2024 yılı için verilecek kira destekleri belli oldu. Peki, İstanbul'da kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar oldu?
İşte, il il 2024 kentsel dönüşüm kira destek ücretleri...
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İstanbul'da kentsel dönüşüm kira yardımı yüzde 57 arttı!
İstanbul'da Kira Desteği Ne Kadar Oldu?
Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de Kira Desteği Ne Kadar Oldu?
Kira desteği artışı için il il rakamlar belli oldu!
Peki, kentsel dönüşüm kira desteği kaç ay verilecek?
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Kiracıların defaten, yani bir defaya mahsus alacakları kira yardımları da illere göre değişiklik gösteriyor.
'Sınırlı ayni hak sahipleri' yani mülkiyet hakkı gibi tam ve geniş yetkiler değil, sınırlı yetkiler veren ayni haklar kapsamında bir defaya mahsus ödenecek tutarlar da belli oldu.
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