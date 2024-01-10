Kentsel Dönüşüm Kira Desteği Artırıldı! İşte İl İl 2024 Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Ücretleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm destekleri kapsamında: Kiracılar ve konutlarında oturma hakkına sahip olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere mali destek alacaklar. Bu ödemeler de tıpkı kira destekleri gibi kişilerin yaşadığı şehre bağlı olarak değişkenlik gösterecek.

İstanbul'daki kiracılar 11 bin lira, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'deki kiracılar 9 bin lira, diğer büyükşehirlerdeki kiracılar 7 bin 500 lira ve diğer şehirlerdeki kiracılar ise 6 bin lira destek alacaklar.