Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Teminat Gösterilerek Uygun Faiz ve Şartlarda Banka Kredisi Çekilebilir!

BES katılımcıcısı, uygulama kapsamında kullandığı kredi borcunun; iki taksidini peş peşe ödemezse, banka bu kişiye 30 günlük bir ödeme süresi tanıyacak. Bu süre zarfında ödeme gerçekleştirilmezse; banka, alacaklarını, alacağın devri fonundan kalan borç miktarı kadar tahsil edecek.

Eğer katılımcı hayatını kaybederse, banka kalan kredi borcunu emeklilik şirketi üzerinden talep edecek ve kalan borç miktarı, alacağın devri fonundan bankaya ödenecek.