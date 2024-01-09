Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Teminat Gösterilerek Uygun Faiz ve Şartlarda Banka Kredisi Çekilebilir!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Teminat Gösterilerek Uygun Faiz ve Şartlarda Banka Kredisi Çekilebilir!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile kredilerde yeni dönem başlıyor! Düzenlemesi geçtiğimiz yıl başlayan uygulama 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılan yeni düzenlemeyle geçirli oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, sözleşmelerini teminat göstererek uygun faiz ve şartlarda kredi çekebilecek. Peki, BES ile kredi başvurusu nasıl yapılır? BES teminatı ile kredi başvurusunun şartları nelerdir?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Banka kredisi için Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmesi teminat olarak gösterilebilecek!
BES katılımcısı 'devlet katkısı hariç' birikimiyle 'alacağın devri sözleşmesi' imzalayacak! Onay EGM'den alınacak.
BES Teminatı ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
BES Teminatı ile Kullanılan Banka Kredisi Taksitleri Ödenmezse Ne Olacak?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmesi, tek bir bankadan çekilecek kredi için teminat olarak gösterilebilecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda