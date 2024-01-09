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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Teminat Gösterilerek Uygun Faiz ve Şartlarda Banka Kredisi Çekilebilir!

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Teminat Gösterilerek Uygun Faiz ve Şartlarda Banka Kredisi Çekilebilir!

Bireysel Emeklilik Sistemi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.01.2024 - 10:09 Son Güncelleme: 09.01.2024 - 10:13

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile kredilerde yeni dönem başlıyor! Düzenlemesi geçtiğimiz yıl başlayan uygulama 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılan yeni düzenlemeyle geçirli oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, sözleşmelerini teminat göstererek uygun faiz ve şartlarda kredi çekebilecek. Peki, BES ile kredi başvurusu nasıl yapılır? BES teminatı ile kredi başvurusunun şartları nelerdir? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Banka kredisi için Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmesi teminat olarak gösterilebilecek!

Banka kredisi için Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmesi teminat olarak gösterilebilecek!

2023 yılının Mart ayında yapılan düzenlemeler kapsamında BES sözleşmeleri bankalarda kredi teminatı olarak gösterilebilecek. Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli oldu. 

Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları sözleşmelerini, bankalara teminat olarak göstererek uygun faiz oranlarında ve şartlarda banka kredisi kullanabilecekler.

BES katılımcısı 'devlet katkısı hariç' birikimiyle 'alacağın devri sözleşmesi' imzalayacak! Onay EGM'den alınacak.

BES katılımcısı 'devlet katkısı hariç' birikimiyle 'alacağın devri sözleşmesi' imzalayacak! Onay EGM'den alınacak.

Uygulamadan yararlanmak isteyen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, birikimlerinin devlet desteği hariç bir kısmı ya da tamamı için bankaya başvuru yapacak. 

Başvuru sonrasında bankalar, toplam tutar bilgisini Emeklilik Gözetim Merkezi'ne (EGM) soracak. EGM'den gelen veri ve bilgi kapsamında katılımcılar kredi kıllanabilecek.

BES Teminatı ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

BES Teminatı ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, devlet katkısı hariç birikimlerinin bir kısmını veya tamamını bankaya devredebilecekler. Bu işlem, 'alacağın devri sözleşmesi' adı altında gerçekleştirilecek.

Birikimini devretmek isteyen BES katılımcısı, ilgili bankaya başvuruda bulunacak. Banka, müşterinin talep ettiği kredi miktarı için gerekli olan devredilebilir toplam tutara ilişkin bilgi almak için Emeklilik Gözetim Merkezi'ne (EGM) başvuracak. EGM, bankanın talebi üzerine, kredinin verilmesi için gerekli olan veri ve bilgileri bankaya sağlayacak.

BES katılımcısı, kredi kullanıldığında; bankaya devredilecek tutar emeklilik şirketi tarafından alacağın devri fonunda değerlendirilecek.

BES Teminatı ile Kullanılan Banka Kredisi Taksitleri Ödenmezse Ne Olacak?

BES Teminatı ile Kullanılan Banka Kredisi Taksitleri Ödenmezse Ne Olacak?

BES katılımcıcısı, uygulama kapsamında kullandığı kredi borcunun; iki taksidini peş peşe ödemezse, banka bu kişiye 30 günlük bir ödeme süresi tanıyacak. Bu süre zarfında ödeme gerçekleştirilmezse; banka, alacaklarını, alacağın devri fonundan kalan borç miktarı kadar tahsil edecek. 

Eğer katılımcı hayatını kaybederse, banka kalan kredi borcunu emeklilik şirketi üzerinden talep edecek ve kalan borç miktarı, alacağın devri fonundan bankaya ödenecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmesi, tek bir bankadan çekilecek kredi için teminat olarak gösterilebilecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmesi, tek bir bankadan çekilecek kredi için teminat olarak gösterilebilecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmesi, tek bir bankadan alınacak kredi için teminat olarak gösterilebilecek. Uygulama kapsamında, işveren grup emeklilik sözleşmelerinin bankaya devri mümkün olmayacak. Ayrıca birden çok BES sözleşmesi, bankaya teminat olarak sunulabilecek ve bu şekilde alacağın devrine konu olabilecek.

BES sözleşmesi, bankadan kredi almak için teminat olarak kullanıldığında, bu sözleşme iptal edilemez. Ayrıca, birikimlerin başka bir BES şirketine aktarılması da söz konusu olmayacak.

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