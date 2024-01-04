2024 Yılında Temettü Dağıtması Beklenen Şirketler ve Hisseler!

Borsa yatırımcıları, halka arzlardan sonra bu kez de 'temettü verme ihtimali yüksek olan hisse senetlerini' araştırmaya başladı. Yatırım yapacakları şirketlerin temettü verimini öğrenmek isteyen yatırımcılar, yıllık bilanço öngörüleriyle birlikte temettü beklentilerini yakından takip ediyor. 2024 yılında hangi şirketlerin temettü vereceği gündeme gelmeye başladı. Peki, bu yıl hangi şirketler temettü verecek?

İşte, temettü vermesi beklenen Borsa İstanbul hisse senetleri...

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