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2024 Yılında Temettü Dağıtması Beklenen Şirketler ve Hisseler!

2024 Yılında Temettü Dağıtması Beklenen Şirketler ve Hisseler!

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
04.01.2024 - 19:31

Borsa yatırımcıları, halka arzlardan sonra bu kez de 'temettü verme ihtimali yüksek olan hisse senetlerini' araştırmaya başladı. Yatırım yapacakları şirketlerin temettü verimini öğrenmek isteyen yatırımcılar, yıllık bilanço öngörüleriyle birlikte temettü beklentilerini yakından takip ediyor. 2024 yılında hangi şirketlerin temettü vereceği gündeme gelmeye başladı. Peki, bu yıl hangi şirketler temettü verecek? 

İşte, temettü vermesi beklenen Borsa İstanbul hisse senetleri... 

UYARI: Bu içerik bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyesi değildir! İçerik yatırım danışmanlığı kapsamında olmamakla birlikte ve sermaye piyasasındaki alım satım kararları için yeterli bilgi de içermemektedir!

Kaynak: https://arastirma.isyatirim.com.tr/20...
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Borsa yatırımcılarının yeni odak noktası: 2024 yılı temettü beklentisi yüksek şirketler oldu!

Borsa yatırımcılarının yeni odak noktası: 2024 yılı temettü beklentisi yüksek şirketler oldu!

Piyasalardaki hareketlilik ve ekonomik dalgalanmalar yatırımcıları istikrarlı temettü ödemesi yapan şirketlere yönlendirdi. Yatırımcıların merak ettiği konular arasında, şirketlerin geçmiş yıllara ait temettü ödeme performansları da yer alıyor. 

Sürekli ve artan temettü ödemesi yapan şirketlerle birlikte, şirketlerin; düzenli nakit akışı, uzu vadeli büyüme potansiyeli, mali yapıları, istikrarlı iş modelleri ve finanasal açıdan sağlamlıkları değerlendiriliyor.

Yatırımcılar şirket içi verilerin yanında sektörel trendleri ve ekonomik koşulları gibi dış faktörleri de değerlendiriyor.

Yatırımcılar şirket içi verilerin yanında sektörel trendleri ve ekonomik koşulları gibi dış faktörleri de değerlendiriyor.

2024 yılında temettü vermesi beklenen şirketler arasında teknoloji, enerji ve sağlık sektöründen şirketler göze çarpıyor. Son zamanlarda yatırımcılar, şirket verileri, dış faktörler ve risk toleranslarını göz önünde bulundurarak adım atmaya özen gösteriyor. Yani hisse senedinin temettü getirisinin yanında hisse senedi fiyatlarının potansiyel değer artışı da hesaba katılıyor.

Peki, 2024 yılında temettü beklentisi en yüksek şirketler hangileri?

Peki, 2024 yılında temettü beklentisi en yüksek şirketler hangileri?

İş Yatırım'ın 2024 yılında yüksek verimle temettü dağıtmasını beklediği şirketler: 

  • Doğuş Otomotiv (DOAS)

  • Tüpraş (TUPRS) 

  • Türk Traktör (TTRAK)

  • Vestel Beyaz Eşya (VESBE)

  • Enerjisa Enerji (ENJSA)

  • Ford Otosan (FROTO) 

  • TSKB (TSKB)

  • Yapı Kredi Bankası (YKBNK)

  • Akbank (AKBNK)

2024 yılında temettü dağıtma olasılığı olan şirketler arasında: Enerjiden otomotive, teknolojiden inşaata pek çok sektörden şirket yer alıyor.

2024 yılında temettü dağıtma olasılığı olan şirketler arasında: Enerjiden otomotive, teknolojiden inşaata pek çok sektörden şirket yer alıyor.

  • Tüpraş (TUPRS)

  • Doğuş Otomotiv (DOAS)

  • Akbank (AKBNK)

  • Ford Otosan (FROTO)

  • Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) 

  • Türk Telekom (TTKOM) 

  • Türk Traktör (TTRAK)

  • Şişecam (SISE)

  • Sabancı Holding (SAHOL)

  • Türkiye Sınai (TSKB)

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  • Enerjisa Enerji (ENJSA)

  • Tofaş (TOASO)

  • Coca-Cola İçecek (CCOLA)

  • BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS)

  • Petkim (PETKM)

  • Koç Holding (KCHOL)

  • Tekfen Holding (TKFEN)

  • Yapı Kredi Banka (YKBNK)

  • Turkcell (TCELL) 

  • Arçelik (ARCLK)

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  • Vestel Beyaz Eşya (VESBE)

  • Logo Yazılım (LOGO)

  • Enka İnşaat (ENKAI) 

  • Koza Altın (KOZAL)

  • Aselsan (ASELS)

  • OYAK Çimento (OYAKC)

  • Akçansa (AKCNS) 

  • Anadolu Efes (AEFES) 

  • Alkim Kimya (ALKIM)

  • Eczacıbaşı İlaç (ECILC)

2024 yılında temettü verecek hisse senetleri henüz belli olmadı!

2024 yılında temettü verecek hisse senetleri henüz belli olmadı!

İçerikte çeşitli kurumlar tarafından paylaşılan 2024 yılında temettü vermesi beklenen BİST şirketleri listelenmiştir. Şirketlerin temettü verimi, hisse başına temettü miktarı, temettü dağıtma oranı veya milyon TL olarak 2024 yılı temettü miktarları henüz belli değildir. 

UYARI: Bu içeriğin hazırlanma amacı, ön bilgilendirme bilgilendirme yapmaktır. Asla bir yatırım bilgi, yorum ve tavsiyesi değildir! İçerik yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sermaye piyasasındaki alım satım kararları için yeterli bilgi içermemektedir!

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grandport

.iikim vereceğiniz temettüyü...