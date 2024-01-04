2024 Yılında Temettü Dağıtması Beklenen Şirketler ve Hisseler!
2024 Yılında Temettü Dağıtması Beklenen Şirketler ve Hisseler!
Kaynak: https://arastirma.isyatirim.com.tr/20...
Borsa yatırımcıları, halka arzlardan sonra bu kez de 'temettü verme ihtimali yüksek olan hisse senetlerini' araştırmaya başladı. Yatırım yapacakları şirketlerin temettü verimini öğrenmek isteyen yatırımcılar, yıllık bilanço öngörüleriyle birlikte temettü beklentilerini yakından takip ediyor. 2024 yılında hangi şirketlerin temettü vereceği gündeme gelmeye başladı. Peki, bu yıl hangi şirketler temettü verecek?
İşte, temettü vermesi beklenen Borsa İstanbul hisse senetleri...
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Borsa yatırımcılarının yeni odak noktası: 2024 yılı temettü beklentisi yüksek şirketler oldu!
Yatırımcılar şirket içi verilerin yanında sektörel trendleri ve ekonomik koşulları gibi dış faktörleri de değerlendiriyor.
Peki, 2024 yılında temettü beklentisi en yüksek şirketler hangileri?
2024 yılında temettü dağıtma olasılığı olan şirketler arasında: Enerjiden otomotive, teknolojiden inşaata pek çok sektörden şirket yer alıyor.
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2024 yılında temettü verecek hisse senetleri henüz belli olmadı!
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