Engelli Araç Alım Limiti 2024 Yılında Ne Kadar Oldu? İşte ÖTV Muafiyetli Araç Üst Limiti ile İlgili Detaylar
Engelli Araç Alım Limiti 2024 Yılında Ne Kadar Oldu? İşte ÖTV Muafiyetli Araç Üst Limiti ile İlgili Detaylar
2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan ÖTV muafiyetli engelli araç alımı üst limiti artırıldı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti 'yeniden değerleme oranında' arttı. 2024 yılında geçerli olacak ÖTV muafiyetli araç üst limiti Resmi Gazete'de yayınlandı.
İşte, detaylar...
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2024 yılı ÖTV muafiyetli araç üst limiti Resmi Gazete'de yayınlandı!
ÖTV muafiyetli araçların üst limiti, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58,46 oranında artırıldı!
İşte, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan o tebliğ
ÖTV Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?
ÖTV Muafiyetli Araç Satılabilir mi?
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ÖTV Muafiyetli Araçlar Hangileri?
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