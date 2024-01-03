Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Engelli Araç Alım Limiti 2024 Yılında Ne Kadar Oldu? İşte ÖTV Muafiyetli Araç Üst Limiti ile İlgili Detaylar

Engelli Araç Alım Limiti 2024 Yılında Ne Kadar Oldu? İşte ÖTV Muafiyetli Araç Üst Limiti ile İlgili Detaylar

ÖTV
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.01.2024 - 19:40 Son Güncelleme: 03.01.2024 - 19:44

2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan ÖTV muafiyetli engelli araç alımı üst limiti artırıldı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti 'yeniden değerleme oranında' arttı. 2024 yılında geçerli olacak ÖTV muafiyetli araç üst limiti Resmi Gazete'de yayınlandı. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

2024 yılı ÖTV muafiyetli araç üst limiti Resmi Gazete'de yayınlandı!

2024 yılı ÖTV muafiyetli araç üst limiti Resmi Gazete'de yayınlandı!

Engelli araç alımınında uygulanan ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan ÖTV muafiyet tutarı 'yeniden değerleme oranında' artırıldı.

ÖTV muafiyetli araçların üst limiti, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58,46 oranında artırıldı!

ÖTV muafiyetli araçların üst limiti, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58,46 oranında artırıldı!

Engelli araç alımınında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti üst limiti, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58,46 artırıldı. Yüzde 58,46'lık artışla 2023 yılında 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan ÖTV muafiyetli araç üst sınırı, 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi.

İşte, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan o tebliğ

İşte, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan o tebliğ

ÖTV Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?

ÖTV Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?

Yüzde 90 ve daha fazla engeli olan vatandaşlar, ÖTV muafiyetiyle araç satın alma hakkından yararlanabilirler. 

Eğer engelli birey 18 yaşından küçük ya da araç kullanabilecek durumda değilse, aracı kullanma hakkı aile bireylerine verilebilir. Gerekirse, aracın satın alım işlemlerini de bu kişiler gerçekleştirebilirler.

ÖTV muafiyetli araç alım hakkı, şehit yakınlarına da tanınıyor. Şehidin eşi veya çocuklarından biri, eğer eşi ve çocuğu yoksa anne veya babasından biri, bu haktan bir defaya mahsus olmak üzere yararlanabiliyor. 

Yüzde 40 ila yüzde 90 arasında engeli olan vatandaşlar için de belirli oranlarda ÖTV indirimleri yapılmaktadır.

ÖTV Muafiyetli Araç Satılabilir mi?

ÖTV Muafiyetli Araç Satılabilir mi?

ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçlar 5 yıl boyunca satılamaz ve hatta bu süre zarfında devredilemezler.

İçeriğin Devamı Aşağıda

ÖTV Muafiyetli Araçlar Hangileri?

ÖTV Muafiyetli Araçlar Hangileri?

ÖTV muafiyetli araç alımında, araçın motor silindir hacmine ilişkin belirli kriterler bulunmaktadır. Bu kapsamda motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller, 2800cc ve altı hafif ticari araçlar ve tüm motosikletlerin alımında ÖTV muafiyeti söz konusu olabilir.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0