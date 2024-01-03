Engelli Araç Alım Limiti 2024 Yılında Ne Kadar Oldu? İşte ÖTV Muafiyetli Araç Üst Limiti ile İlgili Detaylar

Yüzde 90 ve daha fazla engeli olan vatandaşlar, ÖTV muafiyetiyle araç satın alma hakkından yararlanabilirler.

Eğer engelli birey 18 yaşından küçük ya da araç kullanabilecek durumda değilse, aracı kullanma hakkı aile bireylerine verilebilir. Gerekirse, aracın satın alım işlemlerini de bu kişiler gerçekleştirebilirler.

ÖTV muafiyetli araç alım hakkı, şehit yakınlarına da tanınıyor. Şehidin eşi veya çocuklarından biri, eğer eşi ve çocuğu yoksa anne veya babasından biri, bu haktan bir defaya mahsus olmak üzere yararlanabiliyor.

Yüzde 40 ila yüzde 90 arasında engeli olan vatandaşlar için de belirli oranlarda ÖTV indirimleri yapılmaktadır.