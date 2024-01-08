Halka Arz Akını Durdu! Büyük Yatırımcı da Borsa'dan Çıkışa Başladı!

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yayınladığı verilere göre, 13 Aralık ve 15 Aralık tarihleri arasında yatırımcı sayısında 28.1 binlik bir düşüş yaşandı. Düşüş bu kadarla da kalmadı!

Yatırımcı sayısındaki en büyük düşüş ise 25 Aralık tarihinde yaşandı. Bu tarihte, 405 bin 429 yatırımcı hisse senedi piyasalarını terk etti ve toplam yatırımcı sayısı 8 milyon 50 bin 720'ye indi. Yatırımcı sayısı, tarih 26 Aralık'ı gösterdiğinde 8 milyonun altına düştü. 4 Ocak 2024 tarihinde açıklanan son MKK verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 7 milyon 601 bin 452'ye kadar geriledi.