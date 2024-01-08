Halka Arz Akını Durdu! Büyük Yatırımcı da Borsa'dan Çıkışa Başladı!
Halka Arz Akını Durdu! Büyük Yatırımcı da Borsa'dan Çıkışa Başladı!
Geçtiğimiz yıl gündemden düşmeyen halka arz furyası, duruldu! Yılın son halka arzı 13 ila 15 Aralık tarihlerinde gerçekleşti ve yeni yılda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeni halka arza onay vermedi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, Borsa İstanbul'da 13 Aralık'tan itibaren 533 hisseden 403'ü geriledi. Tarihi zirveye ulaşan yatırımcı sayısı ise 1 milyon kişi azaldı. Büyük yatırımcı da borsadan çıkıyor!
İşte, detaylar...