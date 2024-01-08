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Halka Arz Akını Durdu! Büyük Yatırımcı da Borsa'dan Çıkışa Başladı!

Halka Arz Akını Durdu! Büyük Yatırımcı da Borsa'dan Çıkışa Başladı!

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.01.2024 - 11:48 Son Güncelleme: 08.01.2024 - 11:51

Geçtiğimiz yıl gündemden düşmeyen halka arz furyası, duruldu! Yılın son halka arzı 13 ila 15 Aralık tarihlerinde gerçekleşti ve yeni yılda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeni halka arza onay vermedi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, Borsa İstanbul'da 13 Aralık'tan itibaren 533 hisseden 403'ü geriledi. Tarihi zirveye ulaşan yatırımcı sayısı ise 1 milyon kişi azaldı. Büyük yatırımcı da borsadan çıkıyor!  

İşte, detaylar...

2023 yılında yatırımcıların akın ettiği 54 halka arz gerçekleşti ve şirketler piyasadan 79,3 milyar lira fon sağladı.

2023 yılında yatırımcıların akın ettiği 54 halka arz gerçekleşti ve şirketler piyasadan 79,3 milyar lira fon sağladı.

Son dönemlerde yatırımcıların yakından takip ettiği halka arzların sonuncusu 13 - 15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Yıl boyunca peş peşe gerçekleşen halka arzlarla şirketler piyasadan 79,3 milyar lira fon sağladı. Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı ise rekor seviyeye ulaştı. 

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 13 Aralık 2023 itibarıyla Borsa İstanbul'un yatırımcı sayısı 8 milyon 601 bin 632'e ulaşmıştı. Bu tarihi zirve Ocak ayının ilk haftasının sonunda 1 milyon 180 yatırımcı kaybetti.

Büyük yatırımcı da Borsadan çıkış yapıyor!

Büyük yatırımcı da Borsadan çıkış yapıyor!

Portföyü 1 milyon TL'nin üzerinde olan büyük yatırımcıların sayısı 2023 yılının Eylül ayında 217 bin 728'e ulaşarak rekor seviyeye çıkmıştı. 2022 yılının son dönemlerinde büyük yatırımcının ilgisini kazanan borsa, bu kez büyük yatırımcıyı kaybediyor. 

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, portföyü 1 milyon TL üzerindeki 'büyük yatırımcı' sınıfındaki yatırımcıların sayısı Kasım 2023'te 207 bin 536'ya gerilemişti. Aralık 2023 itibarıyla bu sayı 186 bin 632'ye geriledi. Bu verilere göre yalnızca Aralık ayında 21 bin büyük yatırımcı borsadan çıktı!

Borsa en sert düşüşünü 25 Aralık günü yaşadı!

Borsa en sert düşüşünü 25 Aralık günü yaşadı!

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yayınladığı verilere göre, 13 Aralık ve 15 Aralık tarihleri arasında yatırımcı sayısında 28.1 binlik bir düşüş yaşandı. Düşüş bu kadarla da kalmadı!

Yatırımcı sayısındaki en büyük düşüş ise 25 Aralık tarihinde yaşandı. Bu tarihte, 405 bin 429 yatırımcı hisse senedi piyasalarını terk etti ve toplam yatırımcı sayısı 8 milyon 50 bin 720'ye indi. Yatırımcı sayısı, tarih 26 Aralık'ı gösterdiğinde 8 milyonun altına düştü. 4 Ocak 2024 tarihinde açıklanan son MKK verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 7 milyon 601 bin 452'ye kadar geriledi.

Borsada en çok düşüş yaşayan ilk 5 hisseden 3'ü yeni halka arzlar oldu.

Borsada en çok düşüş yaşayan ilk 5 hisseden 3'ü yeni halka arzlar oldu.

Son halka arzdan bu güne verileri incelediğimizde borsadaki 533 hissenin 403'ü, yani yüzde 75,6'sının değer kaybettiği görülüyor. Bu da son dönemlerde borsada değer kazanan hisse senetlerinini, genel tablonun sadece dörtte birini oluşturduğu anlamına geliyor. 

En çok düşüş yaşayan 5 hisseden 3'ü ise yeni halka arzlar oldu. Bu hisselerin Gübretaş (GUBRF), Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ve Çates Elektrik (CATES) olduğu öğrenildi.

Peki, yeni borsada halka arz olacak mı?

Peki, yeni borsada halka arz olacak mı?

Sermaye piyasası uzmanlarına göre, 2024 yılının Ocak ayı boyunca yeni halka arz gelmeyecek.

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