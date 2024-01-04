Temettü Nedir? Temettü Nasıl Alınır? İşte 6 Soruda Temettü Yatırımı Hakkında Merak Edilenler

Yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken bir faktörlerden biri temettü oranıdır. Temettü oranı, şirketin net karına, dönemsel performansına, büyümesine ve kazançlarına göre değişebilir.

Temettü oranı, hisse başına düşen temettü miktarının hisse fiyatına bölünmesidir. Temettü oranı, hisse fiyatlarını da etkileyebilir. Temettü oranı yüksek olan şirketler, yatırımcıların ilgisini çekebilir ve bu durum hisse fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.