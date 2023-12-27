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Borsa Yatırımcıları Soruyordu! Yüzde 57 Düşen Gübre Fabrikaları'ndan Açıklama Geldi "Olumsuz Etki Bulunmuyor"

Borsa Yatırımcıları Soruyordu! Yüzde 57 Düşen Gübre Fabrikaları'ndan Açıklama Geldi "Olumsuz Etki Bulunmuyor"

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.12.2023 - 10:57

Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul'da işlem gören paylarına ilişkin açıklamada bulundu. 4 Aralık 2023 tarihinde 405 liralık tarihi zirvesine ulaşan Gübre Fabrikaları (GUBRF) hisseleri 7 gündür düşüş yaşıyor. Yarırımcıların düşüşe neden aradığı bugünlerde şirketten konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, son günlerde hisse fiyatında meydana gelen olağan dışı hareketler nedeniyle duyuru yapan Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. (Gübretaş) hisse fiyatları neden düşüyor? 

İşte, detaylar...

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Gübre Fabrikaları (GUBRF) hisse fiyatları Aralık ayının başında tarihi zirvesi olan 405 TL'den 172 TL'ye kadar düştü!

Gübre Fabrikaları (GUBRF) hisse fiyatları Aralık ayının başında tarihi zirvesi olan 405 TL'den 172 TL'ye kadar düştü!

Bildiğiniz gibi  Gübre Fabrikaları (GUBRF) hisseleri, 4 Aralık 2023 tarihinde 405 liralık tarihi zirvesine ulaşmıştı. Şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri, 7 gündür aralıksız düşüş yaşıyor. 

26 Aralık 2023 Salı günü yüzde 9.96 oranında düşüşle 172,60 liradan günü tamamlayan GUBRF paylarına ilişkin açıklama geldi!

Gübre Fabrikaları: "Bedelsiz sermaye artırımının reddedilmesinin Şirketimizin faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır."

Gübre Fabrikaları: "Bedelsiz sermaye artırımının reddedilmesinin Şirketimizin faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır."

Açıklamada, 'Şirketimiz, 1952 yılında kurulmuş olup Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören ilk 15 şirketten birisidir. Şirketimizin %75,95 hissesi ana hissedar olan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne aittir. Kalan %24,05 pay senedinin tamamına yakın kısmı ise halka açık olup BİST’te işlem görmektedir. Tarım Kredi Grubu’nun en önemli şirketlerinden biri olan Gübretaş olarak tarım sektörüne kimyevi gübre tedarik eden en büyük şirket olma misyonumuz devam etmektedir.' denildi.

Açıklamada şirketin faaliyet ve yatırımlarına değinildi: "Şirket faaliyetlerimiz olağan şekilde devam etmekte ve finansal tablolarımıza etki edebilecek herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."

Açıklamada şirketin faaliyet ve yatırımlarına değinildi: "Şirket faaliyetlerimiz olağan şekilde devam etmekte ve finansal tablolarımıza etki edebilecek herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."

'Bu kapsamda; 2022 yıl sonu konsolide ciromuz 25,3 milyar TL, ana ortaklığa isabet eden net kârımız ise 757 milyon TL’dir. 2023 yılında ise ilk 9 aylık gerçekleşmelere göre konsolide ciromuz 20,5 milyar TL olup, ana ortaklığa isabet eden net kârımız ise 565 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Görüleceği üzere şirket faaliyetlerimiz olağan şekilde devam etmekte ve finansal tablolarımıza etki edebilecek herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Bunun yanı sıra Gübretaş; Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’nin %100, Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.’nin %30,48, Tarım Kredi Teknoloji A.Ş.’nin %15,78 ve Razi Petrochemical Co.’nun %48,88 pay sahibidir. Gübretaş’ ın esas faaliyetlerinin yanı sıra iştirak ve bağlı ortaklıklarının ticari faaliyetleri de ciro ve kârlılık bağlamında olumlu bir şekilde devam etmektedir. Nitekim Tarkim A.Ş.’nin Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen halka arzına yatırımcılardan 4.1 kat talep gelmiş olması, şirketimize ve iştirakimize olan teveccühü göstermektedir. Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. ise kamuoyu ile daha önceden paylaşıldığı üzere, faaliyetlerine ve yatırımlarına planlandığı şekilde devam etmektedir.'

Sermaye Piyasası Kurulu’nun bedelsiz sermaye artırım talebimiz uygun görülmemesi hususunda: "Gübretaş açısından yeni veya ayrı bir hukuki sürece işaret etmemektedir."

Sermaye Piyasası Kurulu’nun bedelsiz sermaye artırım talebimiz uygun görülmemesi hususunda: "Gübretaş açısından yeni veya ayrı bir hukuki sürece işaret etmemektedir."

'Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.12.2023 tarih ve 76-1671 sayılı Kararı ile bağlı ortaklığımız Razi Petrochemical Co.'nun taraf olduğu dava gerekçe gösterilerek bedelsiz sermaye artırım talebimiz uygun görülmemiştir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki söz konusu dava geçmiş yıllardaki bağımsız denetim raporlarında yer almakta olup, iştirakimizce söz konusu dava süreci yakinen takip edilmektedir. Dolayısıyla bahse konu dava, geçmiş yıllarda bağımsız denetim raporlarına konu edilen bir husus olup, iştirakimiz veya Gübretaş açısından yeni veya ayrı bir hukuki sürece işaret etmemektedir. Diğer taraftan Razi Petrochemical Co ‘da sermaye şirketi olup ortakların ve Şirketimizin olası risklere karşı sorumlulukları sermaye payları ile sınırlıdır.'

Hisse fiyatlarındaki olağan dışı düşüşün şirket tarafından yakından takip edildiği belirtilen açıklamada: "Şirketimiz, büyümeye ve finansal yapısını güçlendirmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Hisse fiyatlarındaki olağan dışı düşüşün şirket tarafından yakından takip edildiği belirtilen açıklamada: "Şirketimiz, büyümeye ve finansal yapısını güçlendirmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

'Sonuç olarak, Gübretaş 7 milyar TL ana ortaklığa ait öz kaynak ve %30 pazar payı ile sektör lideri olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Söz konusu bedelsiz sermaye artırımının reddedilmesinin Şirketimizin faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Nitekim reddedilen husus Şirket öz kaynaklarında bulunan geçmiş yıllardan birikmiş kaynakların sermayeye eklenmesidir. Şirketimize herhangi bir fon girişi ve çıkışı yaratmayan bir husustur. Ana hissedarımız olan Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin verdiği güç ve destekle Şirketimiz, büyümeye ve finansal yapısını güçlendirmeye devam edecektir. Şirketimizin hisse fiyatlarında son dönemde meydan gelen olağan dışı gelişmeler yakından takip edilmektedir.'

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mehmetth

Beter olun MK larım, 18- 46 taban gübreniz 20 bin TL tonu,