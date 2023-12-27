Borsa Yatırımcıları Soruyordu! Yüzde 57 Düşen Gübre Fabrikaları'ndan Açıklama Geldi "Olumsuz Etki Bulunmuyor"
Borsa Yatırımcıları Soruyordu! Yüzde 57 Düşen Gübre Fabrikaları'ndan Açıklama Geldi "Olumsuz Etki Bulunmuyor"
Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul'da işlem gören paylarına ilişkin açıklamada bulundu. 4 Aralık 2023 tarihinde 405 liralık tarihi zirvesine ulaşan Gübre Fabrikaları (GUBRF) hisseleri 7 gündür düşüş yaşıyor. Yarırımcıların düşüşe neden aradığı bugünlerde şirketten konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, son günlerde hisse fiyatında meydana gelen olağan dışı hareketler nedeniyle duyuru yapan Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. (Gübretaş) hisse fiyatları neden düşüyor?
İşte, detaylar...
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Gübre Fabrikaları (GUBRF) hisse fiyatları Aralık ayının başında tarihi zirvesi olan 405 TL'den 172 TL'ye kadar düştü!
Gübre Fabrikaları: "Bedelsiz sermaye artırımının reddedilmesinin Şirketimizin faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır."
Açıklamada şirketin faaliyet ve yatırımlarına değinildi: "Şirket faaliyetlerimiz olağan şekilde devam etmekte ve finansal tablolarımıza etki edebilecek herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."
Sermaye Piyasası Kurulu’nun bedelsiz sermaye artırım talebimiz uygun görülmemesi hususunda: "Gübretaş açısından yeni veya ayrı bir hukuki sürece işaret etmemektedir."
Hisse fiyatlarındaki olağan dışı düşüşün şirket tarafından yakından takip edildiği belirtilen açıklamada: "Şirketimiz, büyümeye ve finansal yapısını güçlendirmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
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Beter olun MK larım, 18- 46 taban gübreniz 20 bin TL tonu,