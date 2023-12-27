Borsa Yatırımcıları Soruyordu! Yüzde 57 Düşen Gübre Fabrikaları'ndan Açıklama Geldi "Olumsuz Etki Bulunmuyor"

'Bu kapsamda; 2022 yıl sonu konsolide ciromuz 25,3 milyar TL, ana ortaklığa isabet eden net kârımız ise 757 milyon TL’dir. 2023 yılında ise ilk 9 aylık gerçekleşmelere göre konsolide ciromuz 20,5 milyar TL olup, ana ortaklığa isabet eden net kârımız ise 565 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Görüleceği üzere şirket faaliyetlerimiz olağan şekilde devam etmekte ve finansal tablolarımıza etki edebilecek herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Bunun yanı sıra Gübretaş; Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’nin %100, Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.’nin %30,48, Tarım Kredi Teknoloji A.Ş.’nin %15,78 ve Razi Petrochemical Co.’nun %48,88 pay sahibidir. Gübretaş’ ın esas faaliyetlerinin yanı sıra iştirak ve bağlı ortaklıklarının ticari faaliyetleri de ciro ve kârlılık bağlamında olumlu bir şekilde devam etmektedir. Nitekim Tarkim A.Ş.’nin Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen halka arzına yatırımcılardan 4.1 kat talep gelmiş olması, şirketimize ve iştirakimize olan teveccühü göstermektedir. Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. ise kamuoyu ile daha önceden paylaşıldığı üzere, faaliyetlerine ve yatırımlarına planlandığı şekilde devam etmektedir.'