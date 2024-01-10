Emeklilere Ek Zam Açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den Geldi! "Bugün Ön Görüşme Yaptık"

AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler, toplantıda ele alınacak konulara da değindi:

'Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir' dedi.