Emeklilere Ek Zam Açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den Geldi! "Bugün Ön Görüşme Yaptık"
Emeklilere Ek Zam Açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den Geldi! "Bugün Ön Görüşme Yaptık"
Emekli maaşlarının gündemden düşmediği bugünlerde bir açıklama da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. İşçi ve Bağ-kur emeklileri için ilave zam olup olmayacağına ilişkin tartışmaların sorulduğu Güler, çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Net karar için tarih veren Güler, kabine toplantısını işaret etti.
İşte, detaylar...
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Milyonlarca emeklinin beklediği ek zamma ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler'den geldi.
Bütçe imkanlarına ilişkin ön görüşme bugün gerçekleştirilmiş!
Kabine'de işveren desteği ve kısa çalışma ödeneği ile birlikte 7-8 maddelik bir paket konuşulacak!
Karar, Ocak ayının üçüncü haftasında çıkabilir!
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