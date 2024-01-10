Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Emeklilere Ek Zam Açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den Geldi! "Bugün Ön Görüşme Yaptık"

Emeklilere Ek Zam Açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den Geldi! "Bugün Ön Görüşme Yaptık"

Emekli Zammı Emekli Maaşı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.01.2024 - 19:31

Emekli maaşlarının gündemden düşmediği bugünlerde bir açıklama da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. İşçi ve Bağ-kur emeklileri için ilave zam olup olmayacağına ilişkin tartışmaların sorulduğu Güler, çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Net karar için tarih veren Güler, kabine toplantısını işaret etti. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Milyonlarca emeklinin beklediği ek zamma ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler'den geldi.

Milyonlarca emeklinin beklediği ek zamma ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler'den geldi.

Emekli zamlarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Abdullar Güler, konunun Kabine gündeminde yer alacağını ifade etti. Bütçe imkanları ve oransal artışlar için Kabine toplantısını işaret eden Güler, konuya ilişkin açıklamasında:

'Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir' ifadelerini kullandı.

Bütçe imkanlarına ilişkin ön görüşme bugün gerçekleştirilmiş!

Bütçe imkanlarına ilişkin ön görüşme bugün gerçekleştirilmiş!

'Önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılamaktır sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık.' ifadelerini kullanan Güler, bu sözleriyle konuya ilişkin ön görüşmelerin yapıldığını duyurdu.

Kabine'de işveren desteği ve kısa çalışma ödeneği ile birlikte 7-8 maddelik bir paket konuşulacak!

Kabine'de işveren desteği ve kısa çalışma ödeneği ile birlikte 7-8 maddelik bir paket konuşulacak!

AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler, toplantıda ele alınacak konulara da değindi: 

'Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir' dedi.

Karar, Ocak ayının üçüncü haftasında çıkabilir!

Karar, Ocak ayının üçüncü haftasında çıkabilir!

Güler, işçi ve Bağ-Kur emeklileri için ilave zam olup olmayacağına ilişkin konunun; görüşmelerin, kabinede değerlendirmelerinin ve kanun tekliflerinin yapılmasının ardından belli olacağını işaret ederken tarih de verdi. Çalışmaların, Ocak ayının üçüncü haftası gibi sonuçlandırılabileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?