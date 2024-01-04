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Emekli Zammında 'En Düşük Maaş Asgari Ücret Olsun' ve 'Emekliler Eşit Zam Alsın' Talebi!

Emekli Zammında 'En Düşük Maaş Asgari Ücret Olsun' ve 'Emekliler Eşit Zam Alsın' Talebi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.01.2024 - 16:02 Son Güncelleme: 04.01.2024 - 16:07

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini iletirken, aylıklara enflasyon oranında zam yanında seyyanen zam da uygulanmasını istediklerini açıkladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de emeklilerin farklı oranlarda zam almaması gerektiğini savundu.

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Emekli maaşlarında enflasyonla birlikte tartışmalar bitmiyor. Enflasyon oranlarına göre zam alacak memur ve işçi emeklileri arasında fark kadar en düşük emekli maaşı da tartışmaların odağında yer alıyor.

Emekli maaşlarında enflasyonla birlikte tartışmalar bitmiyor. Enflasyon oranlarına göre zam alacak memur ve işçi emeklileri arasında fark kadar en düşük emekli maaşı da tartışmaların odağında yer alıyor.

Emekli maaş zamlarında iddialar birbirini izliyor.

TÜED Genel Başkanı Ergün, yaptığı açıklamada, 2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 lira olması ve enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 49,25, işçi, esnaf ve çiftçi emekli maaşlarına yüzde 37,57 artış öngörülmesine değindi.

TÜED Genel Başkanı Ergün, yaptığı açıklamada, 2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 lira olması ve enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 49,25, işçi, esnaf ve çiftçi emekli maaşlarına yüzde 37,57 artış öngörülmesine değindi.

Ergün, 'Fiyat algısının kalmadığı ortamda, TÜİK enflasyonunun piyasa gerçeklerinden daha da uzaklaşması ve yüksek yaşam maliyeti, emekliyi çok büyük yoksulluğa doğru sürüklüyor' derken, iktidar ve siyasetçilerin piyasa gerçeklikleriyle yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Ergün, açıklanan enflasyon oranlarının, yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu iletirken, memur ve memur emeklilerine uygulanacak yüzde 49,25 oranındaki zammın emekliler arasında gelir adaletsizliğini arttıracağına dikkati çekerken, şu taleplerde bulundu:

Ergün, açıklanan enflasyon oranlarının, yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu iletirken, memur ve memur emeklilerine uygulanacak yüzde 49,25 oranındaki zammın emekliler arasında gelir adaletsizliğini arttıracağına dikkati çekerken, şu taleplerde bulundu:

TÜED olarak, en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete çekilmesini, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmasını ve üzerine emekli zammı uygulanmasını istiyoruz. Bu artışların Hazine'ye oluşturacağı yük, emeklinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesinden daha önemli değildir.

Emeklilerin geçim sıkıntılarının intibak ile Meclis'ten geçecek yasal düzenlemeyle çözüleceğini belirtti.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de "Emekli maaş zamları arasında ayrım yapılmamalı" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de "Emekli maaş zamları arasında ayrım yapılmamalı" dedi.

Emekliler için belirlenen zam oranları arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Yılsonu enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ülke genelinde 16 milyona yakın emekli için zam oranları belli oldu. Ancak memur emeklisi ile SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranlarının farklı olması adil bir uygulama değil. Bu uygulama eşitlik ilkesine aykırıdır. Emekli maaş zamları arasında ayrım yapılmamalıdır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hakkaniyetli bir ölçekte çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğinden yana şüphemiz yok' dedi.

"Emekliler aynı oranda zam almalı"

"Emekliler aynı oranda zam almalı"

Bağ-kur ve SSK emeklilerinin de memur emeklileri ile aynı zam oranına tabi tutulmasını isteyen TESK Başkanı Palandöken, 'Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25 oranında zam yapılırken esnaf, çiftçi, işçi emeklilerine yüzde 37,55 oranında zam yapılması büyük bir haksızlıktır. Gece gündüz demeden çalışan Bağ-kurlu esnaf ve sanatkarlarımız hem en uzun prim gün sayısını öderken hem de en düşük emekli maaşını alıyor. Oysa tüm emeklilerimiz aynı enflasyondan mustarip. Esnaf emeklileri artık ay sonunu kara kara düşünür oldu. Memurlara tanınan haklar esnaf, çiftçi ve işçi emeklilerine de sağlanmalı. Yeni bir düzenleme ile emekli vatandaşlarımız için maaşlarda norm birliği sağlanarak yaşanan olumsuzluğun önüne geçilmeli” diye konuştu.

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