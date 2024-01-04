Emekli Zammında 'En Düşük Maaş Asgari Ücret Olsun' ve 'Emekliler Eşit Zam Alsın' Talebi!
Emekli Zammında 'En Düşük Maaş Asgari Ücret Olsun' ve 'Emekliler Eşit Zam Alsın' Talebi!
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini iletirken, aylıklara enflasyon oranında zam yanında seyyanen zam da uygulanmasını istediklerini açıkladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de emeklilerin farklı oranlarda zam almaması gerektiğini savundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Emekli maaşlarında enflasyonla birlikte tartışmalar bitmiyor. Enflasyon oranlarına göre zam alacak memur ve işçi emeklileri arasında fark kadar en düşük emekli maaşı da tartışmaların odağında yer alıyor.
TÜED Genel Başkanı Ergün, yaptığı açıklamada, 2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 lira olması ve enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 49,25, işçi, esnaf ve çiftçi emekli maaşlarına yüzde 37,57 artış öngörülmesine değindi.
Ergün, açıklanan enflasyon oranlarının, yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu iletirken, memur ve memur emeklilerine uygulanacak yüzde 49,25 oranındaki zammın emekliler arasında gelir adaletsizliğini arttıracağına dikkati çekerken, şu taleplerde bulundu:
TESK Başkanı Bendevi Palandöken de "Emekli maaş zamları arasında ayrım yapılmamalı" dedi.
"Emekliler aynı oranda zam almalı"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda