Emekli Zammında 'En Düşük Maaş Asgari Ücret Olsun' ve 'Emekliler Eşit Zam Alsın' Talebi!

Bağ-kur ve SSK emeklilerinin de memur emeklileri ile aynı zam oranına tabi tutulmasını isteyen TESK Başkanı Palandöken, 'Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25 oranında zam yapılırken esnaf, çiftçi, işçi emeklilerine yüzde 37,55 oranında zam yapılması büyük bir haksızlıktır. Gece gündüz demeden çalışan Bağ-kurlu esnaf ve sanatkarlarımız hem en uzun prim gün sayısını öderken hem de en düşük emekli maaşını alıyor. Oysa tüm emeklilerimiz aynı enflasyondan mustarip. Esnaf emeklileri artık ay sonunu kara kara düşünür oldu. Memurlara tanınan haklar esnaf, çiftçi ve işçi emeklilerine de sağlanmalı. Yeni bir düzenleme ile emekli vatandaşlarımız için maaşlarda norm birliği sağlanarak yaşanan olumsuzluğun önüne geçilmeli” diye konuştu.