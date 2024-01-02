Asgari Ücret Zammına Benzer Senaryolar Masada: En Düşük Emekli Aylığı Ne Kadar Olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yürütüldüğünü söylemiş, ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de enflasyona göre yapılacak yeni yıldaki artışın ardından yılın ikinci yarısında da görece daha yüksek artacağını iletmişti.