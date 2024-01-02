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Asgari Ücret Zammına Benzer Senaryolar Masada: En Düşük Emekli Aylığı Ne Kadar Olacak?

Asgari Ücret Zammına Benzer Senaryolar Masada: En Düşük Emekli Aylığı Ne Kadar Olacak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.01.2024 - 13:21

Cumhuriyet'in 100 yılı nedeniyle emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyenin çalışan emeklilere de verilebilmesi için yapılan düzenlemenin de içinde olduğu, hatta son süreçte BDDK personeline verilmesi planlanan 'hayat pahalılığı' tazminatının çıkarıldığı torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşmıştı. Meclis'in yılbaşı tatili nedeniyle ara verdiği çalışmalarına döndüğünde en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik yasa teklifini gündeme alması bekleniyor.

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Asgari ücrete yüzde 49 oranında gelen zamla 17 bin 2 TL olan maaşların ardından memur ve emekliler de enflasyonun açıklanmasını bekliyor. 2024 yılında yapılacak zamlarla en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi amaçlanırken, bunun için gerekli yasal düzenlemenin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Asgari ücrete yüzde 49 oranında gelen zamla 17 bin 2 TL olan maaşların ardından memur ve emekliler de enflasyonun açıklanmasını bekliyor. 2024 yılında yapılacak zamlarla en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi amaçlanırken, bunun için gerekli yasal düzenlemenin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Memur ve emekli maaşlarında zam senaryoları neler?

Sabah'ın aktardığı habere göre, iktidar kulislerinde konuşulan senaryolar gündeme geldi.

Sabah'ın aktardığı habere göre, iktidar kulislerinde konuşulan senaryolar gündeme geldi.

Asgari ücrette yapılan yüzde 49 oranında zammın en düşük emekli maaşına da uygulanması gündeme gelirken, beklentilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bakanlar tarafından iletildiği konuşuluyor. 

AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının açıklamalarına yansıyan görüşlerde, emeklilerle ilgili yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapılacağını söylenirken, Kabine'de konunun gündeme geleceği ve kararın TBMM Başkanlığı'na teklif olarak sunulacağı iletilmişti. Kaynak: Sabah

Asgari ücret zam oranını da bilen gazeteci Cem Küçük de emekli maaşları zammı konusunda benzer oranlar iletmişti.

En düşük emekli maaşlarına yönelik kulislerdeki rakamlar dikkat çekiyor.

En düşük emekli maaşlarına yönelik kulislerdeki rakamlar dikkat çekiyor.

En düşük emekli maaşının 2023 yılında önce 5500 TL sonrasında 7500 TL'ye yükseltilmesi, ve altında kalan kök aylıkların Hazine'den tamamlandığı biliniyor.

Maaşlara gelen zamlar da kök aylık üzerinden olduğundan zam oranını emekli tam olarak maaşında göremiyor.

En düşük emekli maaşı artışının Meclis'te yasal düzenleme gerektirdiği biliniyor.

En düşük emekli maaşı artışının Meclis'te yasal düzenleme gerektirdiği biliniyor.

Kanun teklifi için en düşük emekli maaşının Sabah'ın aktardığına göre, 10 bin ve 11 bin 500 TL üzerinde durulduğu belirtiliyor. Kulis bilgilerine göre en düşük emekli maaşının 10 bin liranın altında olmayacağı, 11-12 bin liraya çıkabileceği konuşuluyor.

Yarın açıklanacak enflasyonla belirlenecek memur ve emekli maaş zamlarında emekliler için asgari ücret modeli de planlanıyor.

Yarın açıklanacak enflasyonla belirlenecek memur ve emekli maaş zamlarında emekliler için asgari ücret modeli de planlanıyor.

2023 yılı ikinci yarısında yüzde 38 olması beklenen 6 aylık enflasyonun asgari ücret zammına bakıldığında 49,11 oranında zamda TÜRK-İŞ Başkanı ilk iki toplantıda duymadıkları oranı Erdoğan'dan duyduklarını iletmişti.

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Bu da yüzde 38'in üzerine Erdoğan'ın yüzde 11-12 oranında refah payı eklediği hesabıyla emeklilere de yaklaşık bu oranda bir refah payı eklenmesi bekleniyor.

Bu da yüzde 38'in üzerine Erdoğan'ın yüzde 11-12 oranında refah payı eklediği hesabıyla emeklilere de yaklaşık bu oranda bir refah payı eklenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yürütüldüğünü söylemiş, ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de enflasyona göre yapılacak yeni yıldaki artışın ardından yılın ikinci yarısında da görece daha yüksek artacağını iletmişti.

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