Asgari Ücret Zammına Benzer Senaryolar Masada: En Düşük Emekli Aylığı Ne Kadar Olacak?
Asgari Ücret Zammına Benzer Senaryolar Masada: En Düşük Emekli Aylığı Ne Kadar Olacak?
Cumhuriyet'in 100 yılı nedeniyle emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyenin çalışan emeklilere de verilebilmesi için yapılan düzenlemenin de içinde olduğu, hatta son süreçte BDDK personeline verilmesi planlanan 'hayat pahalılığı' tazminatının çıkarıldığı torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşmıştı. Meclis'in yılbaşı tatili nedeniyle ara verdiği çalışmalarına döndüğünde en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik yasa teklifini gündeme alması bekleniyor.
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Asgari ücrete yüzde 49 oranında gelen zamla 17 bin 2 TL olan maaşların ardından memur ve emekliler de enflasyonun açıklanmasını bekliyor. 2024 yılında yapılacak zamlarla en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi amaçlanırken, bunun için gerekli yasal düzenlemenin Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Sabah'ın aktardığı habere göre, iktidar kulislerinde konuşulan senaryolar gündeme geldi.
En düşük emekli maaşlarına yönelik kulislerdeki rakamlar dikkat çekiyor.
En düşük emekli maaşı artışının Meclis'te yasal düzenleme gerektirdiği biliniyor.
Yarın açıklanacak enflasyonla belirlenecek memur ve emekli maaş zamlarında emekliler için asgari ücret modeli de planlanıyor.
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Bu da yüzde 38'in üzerine Erdoğan'ın yüzde 11-12 oranında refah payı eklediği hesabıyla emeklilere de yaklaşık bu oranda bir refah payı eklenmesi bekleniyor.
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