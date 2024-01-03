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Asgari Ücreti Bilmişti! Fatih Portakal'dan Emekli Zammı Müjdesi: "Enflasyondan Fazla Zam Olacak"

Asgari Ücreti Bilmişti! Fatih Portakal'dan Emekli Zammı Müjdesi: "Enflasyondan Fazla Zam Olacak"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.01.2024 - 18:19

Gazeteci Fatih Portakal, 'aşağı yukarı' diyerek bildiği asgari ücret sonrası emeklilere enflasyondan fazla zam yapılacağını beklediğini açıkladı.

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2024 yılı asgari ücret zammını Fatih Portakal canlı yayında "Asgari ücret aşağı yukarı 17 bin TL olacak" sözleriyle tahmin etmiş ve tam isabet ettirmişti. 2024 yılı asgari ücreti 17 bin 2 TL olmuştu.

2024 yılı asgari ücret zammını Fatih Portakal canlı yayında "Asgari ücret aşağı yukarı 17 bin TL olacak" sözleriyle tahmin etmiş ve tam isabet ettirmişti. 2024 yılı asgari ücreti 17 bin 2 TL olmuştu.

Ünlü gazeteci ve TV'cu Fatih Portakal, bugün açıklanan enflasyon verisinin ardından emekli maaşlarına yönelik zam konusunda da tahminde bulundu.

Ünlü gazeteci ve TV'cu Fatih Portakal, bugün açıklanan enflasyon verisinin ardından emekli maaşlarına yönelik zam konusunda da tahminde bulundu.

Zamların bugün TÜİK'in açıkladığı enflasyon farkına göre yapılması beklenirken, işçi, esnaf ve çiftçi emekli maaşlarında yılın ikinci yarısında 6 aylık enflasyon olan yüzde 37,57 oranında olacağı hesaplanıyor.

Zamların bugün TÜİK'in açıkladığı enflasyon farkına göre yapılması beklenirken, işçi, esnaf ve çiftçi emekli maaşlarında yılın ikinci yarısında 6 aylık enflasyon olan yüzde 37,57 oranında olacağı hesaplanıyor.

Detayları da burada.

Ancak Fatih Portakal, "elleri mahkum" diyerek zammın daha yüksek olacağını savundu. Hatta seyyanen zam da olacağını söyledi.

Ancak Fatih Portakal, "elleri mahkum" diyerek zammın daha yüksek olacağını savundu. Hatta seyyanen zam da olacağını söyledi.

İşte Fatih Portakal'ın emekli zammı paylaşımı, "Sgk ve bağkur emeklisine zam oranının %37,56’da kalacağını düşünmüyorum. Seyanen mutlaka olacaktır. Olmaz ise 16 milyona yakin emekli, Akparti’ye sandıkta unutamayacağı ders verir. Rahatım, yapacaklar. Elleri mahkum."

İşte Fatih Portakal'ın emekli zammı paylaşımı, "Sgk ve bağkur emeklisine zam oranının %37,56’da kalacağını düşünmüyorum. Seyanen mutlaka olacaktır. Olmaz ise 16 milyona yakin emekli, Akparti’ye sandıkta unutamayacağı ders verir. Rahatım, yapacaklar. Elleri mahkum."
twitter.com

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