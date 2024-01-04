Emekli Maaşı İçin Sürpriz İddia: “Emekli Maaşında Zammın Üstünü Cumhurbaşkanı Erdoğan Tamamlayacak”
Emekli Maaşı İçin Sürpriz İddia: “Emekli Maaşında Zammın Üstünü Cumhurbaşkanı Erdoğan Tamamlayacak”
Türkiye’deki milyonlarca emeklinin maaşlarına alacakları zamlar nedeniyle merakla beklediği enflasyon oranlarından sonra emekli maaş zamları belli oldu. Açıklanan oranlar sonrasında emekliler maaşlarını yüzde 37,56 zamlı olarak alacak.
SZC TV’ye açıklamalar bulunan Ekonomist Nedim Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şubat ayında yapılacak çalışmalar sonunda emekli maaşı zammını yüzde 50’lere çıkaracağını belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı zammının üstünü tamamlayacaktır” açıklamasında bulundu.
İşte Nedim Türkmen’in emekli maaşı ve emekli maaşı zammı hakkındaki açıklamalarından detaylar…
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TÜİK, milyonlarca emeklinin 2024 maaşlarına doğrudan etki edecek olan aralık ayı enflasyonunu geçtiğimiz günlerde açıkladı.
TÜİK’in verilerine göre, Aralık ayında enflasyon yüzde 2.93; 6 aylık enflasyon yüzde 37.57; 2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64,77 oldu.
Enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına 2024 yılı için en az yüzde 37.56 oranında zam yapılacağı kesinleşmiş oldu.
Asgari ücret, memur ve memur emeklilerine yeni yılda hemen hemen yüzde 50'lik zam yapılması sonrası milyonlarca milyonlarca emekli ‘Emeklilere ekstra zam olur mu?’ sorusunu sordu.
2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64,77 olması sonrası emekli maaşlarına gelecek yüzde 37,56'lık emekli zammında beklenti ise bu oranın daha da yükseltilmesi yönünde oldu.
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SZC TV’ye konuşan Ekonomist Nedim Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zammına ekleme yapacağını belirterek hem oran hem tarih verdi. Türkmen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır" diye konuştu.
"Emekliler şu an için yüzde 37,56 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır ancak Şubat ayında tamamlayacak. Yasa çıkması gerekiyor. Şubat ayının ortasına doğru burada bir düzenleme ile refah payıyla bunun yüzde 50'ye tamamlayacağını söyleyebiliriz.”
“En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılacağını düşünüyorum. Bu temel aylık ücreti olacak ama bazıları 13 bin-14 bin TL alacak."
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