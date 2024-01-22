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820 Liraya Ayasofya Camii'ne Girmekle Övünen Kişi Tartışma Yarattı

820 Liraya Ayasofya Camii'ne Girmekle Övünen Kişi Tartışma Yarattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.01.2024 - 18:59

Ayasofya Camii çetrefilli konu... 2020 yılında ibadete açılması büyük bir kesim tarafından coşkuyla karşılanan tarihi mabed her gün yeni bir olayla gündemimize düşüyor. Son haberlerden biliyor olmalısınız ki Ayasofya ibadete açıldığı dönem gibi ücretsiz değil. Alt katına ücretsiz girilebilse de ziyaret alanı diye adlandırılan bölgeye giriş hem yerli hem yabancılar için 25 euro.

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Ayasofya'ya açılan ziyaret alanı tasarımı ve ücretli olması, hatta bu ücretin çok yüksek olması nedeniyle tartışma yaratmıştı.

Ayasofya'ya açılan ziyaret alanı tasarımı ve ücretli olması, hatta bu ücretin çok yüksek olması nedeniyle tartışma yaratmıştı.

Yeni ziyaret kısmına 1500 yıllık yapının tarihi ağırlığına uygun olmayacak şekilde yapılan tadilatlar da çokça konuşuldu.

Bir vatandaş da 25 euro ödeyip girmekle övündü.

Bir vatandaş da 25 euro ödeyip girmekle övündü.

Üstüne biletiyle selfie paylaştı.

Üstüne biletiyle selfie paylaştı.

Tabii tepkiler de gecikmedi...

Tabii tepkiler de gecikmedi...
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Fiyat da şu ekonomi durumda yerlilere "Siz gelmeyin" anlamına geliyor.

Fiyat da şu ekonomi durumda yerlilere "Siz gelmeyin" anlamına geliyor.
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Camiye dönüşmedi mi soruları da soruldu.

Camiye dönüşmedi mi soruları da soruldu.
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Ne diyorduk buna?

Ne diyorduk buna?
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750 değil...

750 değil...
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