820 Liraya Ayasofya Camii'ne Girmekle Övünen Kişi Tartışma Yarattı

Ayasofya Camii çetrefilli konu... 2020 yılında ibadete açılması büyük bir kesim tarafından coşkuyla karşılanan tarihi mabed her gün yeni bir olayla gündemimize düşüyor. Son haberlerden biliyor olmalısınız ki Ayasofya ibadete açıldığı dönem gibi ücretsiz değil. Alt katına ücretsiz girilebilse de ziyaret alanı diye adlandırılan bölgeye giriş hem yerli hem yabancılar için 25 euro.