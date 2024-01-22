820 Liraya Ayasofya Camii'ne Girmekle Övünen Kişi Tartışma Yarattı
820 Liraya Ayasofya Camii'ne Girmekle Övünen Kişi Tartışma Yarattı
Ayasofya Camii çetrefilli konu... 2020 yılında ibadete açılması büyük bir kesim tarafından coşkuyla karşılanan tarihi mabed her gün yeni bir olayla gündemimize düşüyor. Son haberlerden biliyor olmalısınız ki Ayasofya ibadete açıldığı dönem gibi ücretsiz değil. Alt katına ücretsiz girilebilse de ziyaret alanı diye adlandırılan bölgeye giriş hem yerli hem yabancılar için 25 euro.
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Ayasofya'ya açılan ziyaret alanı tasarımı ve ücretli olması, hatta bu ücretin çok yüksek olması nedeniyle tartışma yaratmıştı.
Bir vatandaş da 25 euro ödeyip girmekle övündü.
Üstüne biletiyle selfie paylaştı.
Tabii tepkiler de gecikmedi...
Fiyat da şu ekonomi durumda yerlilere "Siz gelmeyin" anlamına geliyor.
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Camiye dönüşmedi mi soruları da soruldu.
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Ne diyorduk buna?
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750 değil...
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