Zuhal Topal'ın Zanzibar Adası'nda Yerel Halkla Eğlendiği Anlar Görenleri Güldürdü

Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Zuhal Topal, eşi ve kızı ile birlikte tatil için gittiği Zanzibar Adası'ndaki keyifli anlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Zuhal Topal'ın Zanzibar'ın yerel halkıyla eğlendiği anlar görenleri güldürdü.