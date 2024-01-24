Zuhal Topal'ın Zanzibar Adası'nda Yerel Halkla Eğlendiği Anlar Görenleri Güldürdü
Zuhal Topal'ın Zanzibar Adası'nda Yerel Halkla Eğlendiği Anlar Görenleri Güldürdü
Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Zuhal Topal, eşi ve kızı ile birlikte tatil için gittiği Zanzibar Adası'ndaki keyifli anlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Zuhal Topal'ın Zanzibar'ın yerel halkıyla eğlendiği anlar görenleri güldürdü.
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2008 yılında şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile dünyaevine giren Zuhal Topal'ın Lina adında bir de kız çocuğu var.
Şenşakrak hareketleri ve hiç bitmeyen enerjisiyle tanıdığımız Zuhal Topal, TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapıyor bildiğiniz üzere.
Hafta içi her gün ekranlarda sevenleriyle buluşan Topal, yoğun iş temposunun arasında ailesiyle birlikte ufak bir kaçamak yaptı.
Eşi ve kızı Lina ile birlikte rotasını Zanzibar Adası'na çeviren Zuhal Topal, tatilden karelerini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Yerli halkla eğlenceli anlarını paylaşan Zuhal Topal'ın bu pozları kısa sürede takipçileri tarafından büyük bir ilgi gördü.
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Ailecek çıktıkları bu tatil pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Başarılı sunucu ve oyuncu Zuhal Topal'ın Zanzibar'ın yerel halkı ile birlikte eğlendiği anlar ise görenleri güldürdü;👇
1. Sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkiler ise şöyleydi...👇
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