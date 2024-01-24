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Kıvanç Tatlıtuğ, Oğlu Kurt Efe'nin Tüm Tatlılığıyla Ortama Girdiği Karizmatik Pozunu Paylaştı!

Kıvanç Tatlıtuğ, Oğlu Kurt Efe'nin Tüm Tatlılığıyla Ortama Girdiği Karizmatik Pozunu Paylaştı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.01.2024 - 14:52

Kıvanç Tatlıtuğ Türkiye'nin en sevilen oyuncularından bir tanesi. Keza eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe de öyle! Zaman zaman oğluyla yaptığı paylaşımlarıyla kalplerimizi eriten Tatlıtuğ, son olarak oğlu Kurt Efe'nin bütün tatlılığıyla ortama girdiği bir pozlarını paylaştı. 

Dikkat: Bu içerik aşırı tatlılık içerir! 🧿

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Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, gerek karizması gerek tam bir aile babası olmasıyla sevilerek takip edilen bir isim.

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, gerek karizması gerek tam bir aile babası olmasıyla sevilerek takip edilen bir isim.

Bugüne kadar birçok projede izlediğimiz ve izlemelere doyamadığımız Kıvanç Tatlıtuğ'un karizmasını konuşmamıza gerek yok herhalde. Fakat son yıllarda bu karizmasının da önüne geçen tek bir şey: tam bir aile babası olması!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, yaklaşık 7 yıl önce hayatlarını birleştirme kararı almış, mutlu bir yuva kurmuşlardı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, yaklaşık 7 yıl önce hayatlarını birleştirme kararı almış, mutlu bir yuva kurmuşlardı.

O gün bugündür aşkları dolu dizgin devam eden çiftimiz, minik oğulları Kurt Efe ile herkesin gıpta ettiği bir aile haline geldi.

Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in hamilelik sürecinde de destek olmuş, doğumdan sonra da yaptığı açıklamalar ise herkesin takdirini kazanmıştı.

Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in hamilelik sürecinde de destek olmuş, doğumdan sonra da yaptığı açıklamalar ise herkesin takdirini kazanmıştı.

'Onun çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey...”  diyen Tatlıtuğ'un eşine ne kadar yardımcı olduğunu öğrenmiş, herkesin örnek alması gerektiğini düşünmüştük. 

Çiftimiz geçen sene Nisan ayında ise çocuklarını kucaklarına almıştı.

Altın saçlı Kurt Efe'yi ise bugüne kadar sayılı kez görebildik yalnızca.

Altın saçlı Kurt Efe'yi ise bugüne kadar sayılı kez görebildik yalnızca.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti, çocuklarını gözlerden uzak yetiştirme kararı aldılar. 

Öyle de oldu aslına bakarsanız.

Çiftimiz bugüne kadar paylaştıkları fotoğraflarda oğulları Kurt Efe'nin yüzünü göstermemeye son derece dikkat ettiler.

Çiftimiz bugüne kadar paylaştıkları fotoğraflarda oğulları Kurt Efe'nin yüzünü göstermemeye son derece dikkat ettiler.

Yüzünü göremediğimiz halde Kurt Efe'nin tıpkı babası gibi karizmatik ve tatlı mı tatlı bir çocuk olduğundan ise hiç şüphemiz olmadı!

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Geçtiğimiz günlerde ise Kurt Efe'nin babasıyla beraber setlere gitmeye başladığını öğrenmiştik.

Geçtiğimiz günlerde ise Kurt Efe'nin babasıyla beraber setlere gitmeye başladığını öğrenmiştik.

Sen ne ara büyüdün Kurt Efe? 😍

Başak Dizer'in bu açıklaması hepimize bir maşallah dedirtmişti;

Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak oğlu Kurt Efe'nin tüm tatlılığıyla ortama girdiği bu anı paylaştı sosyal medya hesabından!

Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak oğlu Kurt Efe'nin tüm tatlılığıyla ortama girdiği bu anı paylaştı sosyal medya hesabından!

Babasının karizmatikliği, oğlunun tüm haylazlığı ve tatlılığıyla fotoğrafa dahil olması...

Muhteşem bir tablo değil mi? 🧿

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