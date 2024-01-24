Kıvanç Tatlıtuğ, Oğlu Kurt Efe'nin Tüm Tatlılığıyla Ortama Girdiği Karizmatik Pozunu Paylaştı!
Kıvanç Tatlıtuğ, Oğlu Kurt Efe'nin Tüm Tatlılığıyla Ortama Girdiği Karizmatik Pozunu Paylaştı!
Kıvanç Tatlıtuğ Türkiye'nin en sevilen oyuncularından bir tanesi. Keza eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe de öyle! Zaman zaman oğluyla yaptığı paylaşımlarıyla kalplerimizi eriten Tatlıtuğ, son olarak oğlu Kurt Efe'nin bütün tatlılığıyla ortama girdiği bir pozlarını paylaştı.
Dikkat: Bu içerik aşırı tatlılık içerir! 🧿
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Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, gerek karizması gerek tam bir aile babası olmasıyla sevilerek takip edilen bir isim.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, yaklaşık 7 yıl önce hayatlarını birleştirme kararı almış, mutlu bir yuva kurmuşlardı.
Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in hamilelik sürecinde de destek olmuş, doğumdan sonra da yaptığı açıklamalar ise herkesin takdirini kazanmıştı.
Altın saçlı Kurt Efe'yi ise bugüne kadar sayılı kez görebildik yalnızca.
Çiftimiz bugüne kadar paylaştıkları fotoğraflarda oğulları Kurt Efe'nin yüzünü göstermemeye son derece dikkat ettiler.
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Geçtiğimiz günlerde ise Kurt Efe'nin babasıyla beraber setlere gitmeye başladığını öğrenmiştik.
Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak oğlu Kurt Efe'nin tüm tatlılığıyla ortama girdiği bu anı paylaştı sosyal medya hesabından!
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