Rihanna'nın Paris Moda Haftası'ndaki Şık ve Elit Görünümü "Kraliçe Önden Yürü" Yorumlarını Beraberinde Getirdi
Rihanna'nın Paris Moda Haftası'ndaki Şık ve Elit Görünümü "Kraliçe Önden Yürü" Yorumlarını Beraberinde Getirdi
Dünyaca ünlü sevilen şarkıcı Rihanna dün katıldığı Paris Moda Haftası'nda güzelliğiyle resmen ortalığı yıktı geçti. Güzel şarkıcıya birçok övgü dolu yorum yapıldı. Detaylar içeriğimizde👇
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Tüm dünyanın albüm çıkarmasını istediği ama kendini annelik görevlerine vermiş ünlü şarkıcı Rihanna'yı hepimiz yakından tanıyoruz.
Müziğe ara vermesine rağmen muhteşem sesi ve güzelliğiyle sürekli kafamızı meşgul eden Rihanna yine aklımıza alev gibi düştü.
Geçtiğimiz sene Paris Moda Haftasına hamile şıklığıyla katılan dünya yıldızı yine kendine hayran bırakmış ve çok konuşulmuştu.
Bu sene Paris Moda Haftası'na yine katılan Rihanna baştan aşağı simsiyah kombini ve ışıltılı takıları ile göz kamaştırdı.
Kendi makyaj markasını çıkaran ve müzik kariyerindense makyaj ürünleri ile ilgilenen Rihanna'nin makyajı da ayrı beğenildi.
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Birbirinden şık parçalarla yaptığı kombinle boy gösteren sanatçı ortalığı yıktı geçti. E tabii yorumlar da gecikmedi.
Gelin hayranlık dolu yorumlara birlikte bakalım👇
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