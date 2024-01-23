Selena Gomez 2013 Yılından Bikinili Bir Fotoğrafını Paylaşarak "Bir Daha Asla Böyle Görünemeyeceğim" Dedi
Selena Gomez 2013 Yılından Bikinili Bir Fotoğrafını Paylaşarak "Bir Daha Asla Böyle Görünemeyeceğim" Dedi
Selena Gomez sosyal medya hesabında 2013 senesinden bikinili bir fotoğrafını paylaşarak 'Bugün bir daha asla böyle görünmeyeceğimi fark ettim' dedi. Sonrasında güncel bir fotoğrafını paylaşarak hayranlarına seslendi. Detaylar içeriğimizde👇
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Selena Gomez vücudunun yıllar içindeki değişimini hayranlarına göstermekten çekinmeyen ve samimi bir şekilde görünüşünü paylaşan bir isim.
Küçük yaştan beri ekranlarda ve magazin gündeminde adını sıkça duyduğumuz şarkıcı vücudu ve sağlık sorunlarıyla da sık sık konuşuluyor.
Sosyal medya hesabından eski fotoğrafını paylaşan Gomez yıllar arasındaki değişimini göstermek için 2013 senesinden bir fotoğrafını paylaştı.
21 yaşındayken çekilmiş bikinili bir fotoğrafını hikayesine ekleyen şarkıcı "Bugün bir daha asla böyle görünmeyeceğimi fark ettim..." yazdı.
Ardından, şu an 31 yaşında olan oyuncu geçen yıl Meksika tatilinde çekilen bir fotoğrafı paylaşarak "Mükemmel değilim ama olduğum kişi olmaktan gurur duyuyorum... Bazen kendim olmanın sorun olmadığını unutuyorum" diye ekledi.
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