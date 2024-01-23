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Belçika Doğumlu Hadise, Mertens ile Eşi Katrin Kerkhofs'u Evinde Ağırladı

Belçika Doğumlu Hadise, Mertens ile Eşi Katrin Kerkhofs'u Evinde Ağırladı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 06:38

Belçika doğumlu Hadise, Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs'u evinde ağırladı. Bir araya gelen Hadise ve Mertens çiftinin görüntüleri sosyal medyada çok beğenildi.

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Daha önce Galatasaray maçlarına sık sık uğrayan Hadise, Mertens çiftinin dünyalar tatlısı oğlu Ciro ile fotoğrafını paylaşmıştı.

Daha önce Galatasaray maçlarına sık sık uğrayan Hadise, Mertens çiftinin dünyalar tatlısı oğlu Ciro ile fotoğrafını paylaşmıştı.

Bu kez Hadise konuklarını evinde ağırladı. Seda Bakan davetliler arasındaydı.

Bu kez Hadise konuklarını evinde ağırladı. Seda Bakan davetliler arasındaydı.

Selin Çebi'nin de orada bulunduğu organizasyonda Hadise konuklarını ağırladı.

Selin Çebi'nin de orada bulunduğu organizasyonda Hadise konuklarını ağırladı.

Gecenin en dikkat çeken isimleri ise Dries Mertens ile Dj olan eşi Katrin Kerkhofs oldu.

Gecenin en dikkat çeken isimleri ise Dries Mertens ile Dj olan eşi Katrin Kerkhofs oldu.

Hadise daha önce de Mertens çiftiyle sık sık bir arada görüntülenmiş ve İstanbul'da Belçikalı aileye eşlik etmişti.

Hadise daha önce de Mertens çiftiyle sık sık bir arada görüntülenmiş ve İstanbul'da Belçikalı aileye eşlik etmişti.
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Hadise, Mertens ve Katrin Kerkhofs'un fotoğrafı sosyal medyada çok beğenildi.

Hadise, Mertens ve Katrin Kerkhofs'un fotoğrafı sosyal medyada çok beğenildi.

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Gelen yorumlar şöyleydi👇
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