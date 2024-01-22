Antalya'da Oynanan Hazırlık Maçında 2.6 Milyon TL'lik Yaşa Dışı Bahis Yapıldı İddiasına TFF'den Cevap Geldi
Antalya'da Oynanan Hazırlık Maçında 2.6 Milyon TL'lik Yaşa Dışı Bahis Yapıldı İddiasına TFF'den Cevap Geldi
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Antalya Belek'te kamp yapan Rapid Wien ve FC Slovacko takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Maçta Türk hakemler görev aldı.
3 kez penaltı çalındı.
Eski Fenerbahçeli Slovacko'nun kaptanı Michal Kadlec de sosyal medyadan maça dair yorumda bulundu.
Yaşananlara dair TFF'den de açıklama geldi.
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