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Antalya'da Oynanan Hazırlık Maçında 2.6 Milyon TL'lik Yaşa Dışı Bahis Yapıldı İddiasına TFF'den Cevap Geldi

Antalya'da Oynanan Hazırlık Maçında 2.6 Milyon TL'lik Yaşa Dışı Bahis Yapıldı İddiasına TFF'den Cevap Geldi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
22.01.2024 - 19:51

18 Ocak Perşembe günü Antalya'da Rapid Wien ile FC Slovacko takımları arasında oynanan hazırlık maçında bahis şikesi yapıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. TFF, bu iddiaların üzerine giderek konu hakkında bir inceleme başlattığını duyurdu.

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Antalya Belek'te kamp yapan Rapid Wien ve FC Slovacko takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Antalya Belek'te kamp yapan Rapid Wien ve FC Slovacko takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Rapid, Slovacko’yu iki penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.

Maçta Türk hakemler görev aldı.

Maçta Türk hakemler görev aldı.

Patronlar Dünyası'ndan Sercan Çelikbaş'ın haberine göre, hakemin kararları, Avusturya basınında eleştirilerin odağında yer aldı. Bazı bahis sitelerinde 2,5 gol ve üstü bahsine 80 bin Euro (2 milyon 600 bin TL) para yatırıldığı tespit edildi.

3 kez penaltı çalındı.

3 kez penaltı çalındı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede, ismi belirtilmeyen Türk hakem, 54. dakikada Rapid Wien aleyhine penaltı kararı verdi. Wien kalecisi Hedl, penaltı vuruşunu kurtarmasına rağmen Türk hakem, penaltıyı tekrarlatma kararı aldı. Tekrarlanan penaltıda yine Hedl kritik bir kurtarışa imza attı. 58. dakikada konuk ekip öne geçerek skoru 1-0 yaptı. Ancak, 68. dakikada tartışmalı bir karar sonucu Wien, penaltı kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Maçın 89. dakikasında Slovackolu futbolcunun elle oynadığını işaret eden hakem, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi ve Wien, maçı 2-1 kazandı. Maç boyunca orta hakemin kararlarıyla birlikte, yardımcı hakemin zaman zaman cep telefonuna baktığı iddiaları da gündeme geldi.

Eski Fenerbahçeli Slovacko'nun kaptanı Michal Kadlec de sosyal medyadan maça dair yorumda bulundu.

Eski Fenerbahçeli Slovacko'nun kaptanı Michal Kadlec de sosyal medyadan maça dair yorumda bulundu.

39 yaşındaki futbolcu, “Futbolda hala böyle şeylerin olması üzücü.' dedi.

Yaşananlara dair TFF'den de açıklama geldi.

Yaşananlara dair TFF'den de açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te kamp yapmakta olan Avusturya'nın SK Rapid Wien ve Çekya'nın 1. FC Slovacko kulüpleri arasında oynanan hazırlık maçı ile ilgili iddialar üzerine açıklama yapılma gereği duyulmuştur.

Türkiye'de yapılan bu hazırlık maçı ile ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir izin başvurusu yapılmamıştır.

TFF'ye ilgili ülke federasyonlarından ve iki kulüpten herhangi bir başvuru  yapılmadığından söz konusu müsabaka TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır.

Bu nedenle söz konusu müsabaka FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesi Talimatı kapsamı dışında olduğundan, 'onaylanmış hazırlık maçı statüsü' bulunmaması nedeniyle maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır.

Yapılan incelemede söz konusu maçı yöneten kişinin, geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu maç ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.'

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