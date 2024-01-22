Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Jupada son 16 turuna yükselen takımlar tek maçlı eleme sistemiyle karşılaşacak.
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6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
En dikkat çekici eşleşme Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele oldu. Galatasaray'ın kurası ise kolay olarak nitelendirildi.
Kupada son 16 eşleşmeleri şu şekilde:
Sizce kimler bir üst tura yükselir?
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