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Sağlık Ekibi Duyurdu: Fenerbahçe'ye Fred'den Kötü Haber

Sağlık Ekibi Duyurdu: Fenerbahçe'ye Fred'den Kötü Haber

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 14:42

Y. Samsunspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den kötü haber geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre 'Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

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Samsunspor karşılaşmasının 87. dakikasında yerini Rade Krunic'e bırakan Fred hakkında Fenerbahçe sağlık kurulu açıklama yaptı.

Samsunspor karşılaşmasının 87. dakikasında yerini Rade Krunic'e bırakan Fred hakkında Fenerbahçe sağlık kurulu açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Fred'in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamanın tamamı şöyleydi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Fred'in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamanın tamamı şöyleydi

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues’in

@AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Brezilyalı orta saha 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Brezilyalı orta saha 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
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