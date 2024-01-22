Sağlık Ekibi Duyurdu: Fenerbahçe'ye Fred'den Kötü Haber
Sağlık Ekibi Duyurdu: Fenerbahçe'ye Fred'den Kötü Haber
Y. Samsunspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den kötü haber geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre 'Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.
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Samsunspor karşılaşmasının 87. dakikasında yerini Rade Krunic'e bırakan Fred hakkında Fenerbahçe sağlık kurulu açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Fred'in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamanın tamamı şöyleydi
Brezilyalı orta saha 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
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