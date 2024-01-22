Sağlık Ekibi Duyurdu: Fenerbahçe'ye Fred'den Kötü Haber

Y. Samsunspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den kötü haber geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre 'Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.