Real Madrid'de Oyuna Giremeyen Arda Güler Teknik Direktör Ancelotti'ye Sonunda İsyan Etti!
Real Madrid'de Oyuna Giremeyen Arda Güler Teknik Direktör Ancelotti'ye Sonunda İsyan Etti!
Real Madrid'deki yıldızımız Arda Güler, bu hafta La Liga'da oynanan Almeria karşılaşmasında oyuna sonradan girmek için ısınıyordu. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin 82. dakikada son değişiklik hakkını Eduardo Camavinga yönünde yapmasının ardından Arda Güler isyan etti.
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Almeria maçında oyuna girmek için ısınma çalışmalarını devam eden Arda Güler, son oyuncu değiştirme hakkında oyuna giremeyince üzüldü.
Kendisi yerine oyuna Eduardo Camavinga'yı tercih eden Carlo Ancelotti'ye kızan Arda Güler'in hayal kırıklığı vücut diline de yansıdı.
Yeşil antrenman tişörtünü çıkaran Arda Güler, yedek kulübesine girmeden önce formayı yere fırlattı.
Arda Güler'in Ancelotti'ye isyan ettiği anlar👇
Bu görüntülere gelen tepkiler şöyleydi👇
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