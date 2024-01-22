Real Madrid'de Oyuna Giremeyen Arda Güler Teknik Direktör Ancelotti'ye Sonunda İsyan Etti!

Real Madrid'deki yıldızımız Arda Güler, bu hafta La Liga'da oynanan Almeria karşılaşmasında oyuna sonradan girmek için ısınıyordu. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin 82. dakikada son değişiklik hakkını Eduardo Camavinga yönünde yapmasının ardından Arda Güler isyan etti.