Galatasaray'a 5-1 Yenildikler Maçın Ardından Abdullah Avcı'ya "Plaka" Göndermesi Yapan Trabzonlu Gazeteci
Galatasaray'a 5-1 Yenildikler Maçın Ardından Abdullah Avcı'ya "Plaka" Göndermesi Yapan Trabzonlu Gazeteci
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekibin 5-1 galip ayrıldığı karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonu basın toplantısına katıldı. Trabzonlu gazetecinin Abdullah Avcı'ya söylediği 'İptal edilen gol de sayılsa, adamlar bize plakayı taktı hocam!' sözleri sosyal medyanın dilindeydi.
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Galatasaray'ın 5-1 galip geldiği maçın ardından basının önüne çıkan Abdullah Avcı, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
"Bugün şık olmadı, buna katılıyorum. Bu mağlubiyetin hiçbir bahanesi olamaz. 5-5 gol yemenin bahanesi olmaz" diyen Abdullah Avcı'nın sözünü kesen gazeteci teknik direktöre beklemediği bir cümle söyledi.
"İptal edilen gol de sayılsa, adamlar bize plakayı taktı hocam!" diyen gazeteceyi Abdullah Avcı, "O tarafına bakmıyorum" dedi.
Gazetecinin "İptal edilen gol de sayılsa, adamlar bize plakayı taktı hocam!" dediği anlar👇
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