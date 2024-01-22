Galatasaray'a 5-1 Yenildikler Maçın Ardından Abdullah Avcı'ya "Plaka" Göndermesi Yapan Trabzonlu Gazeteci

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekibin 5-1 galip ayrıldığı karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonu basın toplantısına katıldı. Trabzonlu gazetecinin Abdullah Avcı'ya söylediği 'İptal edilen gol de sayılsa, adamlar bize plakayı taktı hocam!' sözleri sosyal medyanın dilindeydi.