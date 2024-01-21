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Galatasaray Trabzon'a Gol Oldu Yağdı! Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe'nin Puan Kaybettiği Haftada Hata Yapmadı

Galatasaray Trabzon'a Gol Oldu Yağdı! Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe'nin Puan Kaybettiği Haftada Hata Yapmadı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
21.01.2024 - 21:15

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılar, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada deplasmandan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Galatasaray'a üç puanı getiren golleri, 13 ile 61. dakikalarda Wilfried Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan ve 80 ile 90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Galatasaray'a üç puanı getiren golleri, 13 ile 61. dakikalarda Wilfried Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan ve 80 ile 90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü 79. dakikada Enis Destan'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 54 yaptı ve yeniden lider Fenerbahçe ile puanları eşitledi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 54 yaptı ve yeniden lider Fenerbahçe ile puanları eşitledi.

Sarı-kırmızılılar, haftaya sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

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