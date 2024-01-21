Galatasaray Trabzon'a Gol Oldu Yağdı! Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe'nin Puan Kaybettiği Haftada Hata Yapmadı
Galatasaray Trabzon'a Gol Oldu Yağdı! Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe'nin Puan Kaybettiği Haftada Hata Yapmadı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılar, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada deplasmandan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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Galatasaray'a üç puanı getiren golleri, 13 ile 61. dakikalarda Wilfried Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan ve 80 ile 90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 54 yaptı ve yeniden lider Fenerbahçe ile puanları eşitledi.
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