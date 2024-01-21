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Üç Maçlık Galibiyet Serisi Son Buldu! Fenerbahçe Evinde Samsunspor ile 1-1 Beraber Kaldı

Üç Maçlık Galibiyet Serisi Son Buldu! Fenerbahçe Evinde Samsunspor ile 1-1 Beraber Kaldı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
21.01.2024 - 18:14

Trendyol Süper Lig'de 21. haftaya lider giren Fenerbahçe, sahasında Samsupor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda oldukça önemli bir iki puan bıraktı.

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Sarı-lacivertliler, 12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, 12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Yılport Samsunspor'a beraberliği getiren golü ise 62. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

Ligdeki yenilmezliğini 10 maça çıkartan Fenerbahçe'nin üç maçlık galibiyet serisi de bu maçla son buldu.

Ligdeki yenilmezliğini 10 maça çıkartan Fenerbahçe'nin üç maçlık galibiyet serisi de bu maçla son buldu.

Samsunspor, zorlu deplasmandan bir puan çıkarmayı başardı.

Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanına çıkacağı karşılaşma öncesinde taraftarların düşünceleri ise şöyle👇

Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanına çıkacağı karşılaşma öncesinde taraftarların düşünceleri ise şöyle👇
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