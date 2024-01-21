Üç Maçlık Galibiyet Serisi Son Buldu! Fenerbahçe Evinde Samsunspor ile 1-1 Beraber Kaldı
Üç Maçlık Galibiyet Serisi Son Buldu! Fenerbahçe Evinde Samsunspor ile 1-1 Beraber Kaldı
Trendyol Süper Lig'de 21. haftaya lider giren Fenerbahçe, sahasında Samsupor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda oldukça önemli bir iki puan bıraktı.
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Sarı-lacivertliler, 12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Ligdeki yenilmezliğini 10 maça çıkartan Fenerbahçe'nin üç maçlık galibiyet serisi de bu maçla son buldu.
Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanına çıkacağı karşılaşma öncesinde taraftarların düşünceleri ise şöyle👇
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