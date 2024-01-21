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Futbol Sahalarında Ender Görülen Gol Sözü Tam Anlamıyla Osasuna - Getafe Maçında Hayat Buldu

Futbol Sahalarında Ender Görülen Gol Sözü Tam Anlamıyla Osasuna - Getafe Maçında Hayat Buldu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
21.01.2024 - 21:57

İspanya LaLiga 21. hafta maçında Osasuna, milli futbolcunuz Enes Ünal'ın da formasını giydiği Getafe'yi konuk etti. Ev sahibi takımın futbolcusu Areso, inanılmaz bir vuruşla takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

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Maçın son 10 dakikasına 2-2'lik beraberlikle girilirken sağ kanatta topla buluşan 24 yaşındaki futbolcu, korner çizgisine indi.

Maçın son 10 dakikasına 2-2'lik beraberlikle girilirken sağ kanatta topla buluşan 24 yaşındaki futbolcu, korner çizgisine indi.

Orta mı yapacak yoksa kaleye mi vuracak derken Areso'nun ayağından çıkan top, birden ağlarla buluştu.

Orta mı yapacak yoksa kaleye mi vuracak derken Areso'nun ayağından çıkan top, birden ağlarla buluştu.

Futbol tarihinin en unutulmaz anlarında birine imza atan futbolcu, attığı gole takım arkadaşlarıyla birlikte inanamadı.

Futbol tarihinin en unutulmaz anlarında birine imza atan futbolcu, attığı gole takım arkadaşlarıyla birlikte inanamadı.

Areso'nun golü 🙌

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