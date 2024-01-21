Futbol Sahalarında Ender Görülen Gol Sözü Tam Anlamıyla Osasuna - Getafe Maçında Hayat Buldu
Futbol Sahalarında Ender Görülen Gol Sözü Tam Anlamıyla Osasuna - Getafe Maçında Hayat Buldu
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Maçın son 10 dakikasına 2-2'lik beraberlikle girilirken sağ kanatta topla buluşan 24 yaşındaki futbolcu, korner çizgisine indi.
Orta mı yapacak yoksa kaleye mi vuracak derken Areso'nun ayağından çıkan top, birden ağlarla buluştu.
Futbol tarihinin en unutulmaz anlarında birine imza atan futbolcu, attığı gole takım arkadaşlarıyla birlikte inanamadı.
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