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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 10:05

Bakalım bu hafta Twitter'da kimler timeline'ı spor tweetleriyle şenlendirmiş. 

Hazırsanız başlıyoruz🚀

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1. Mallıksal olarak nasılsınız?

1. Mallıksal olarak nasılsınız?
twitter.com

2. Haber başlığı gerçek değil.

2. Haber başlığı gerçek değil.
twitter.com

3. Sakın kayak yapma...

3. Sakın kayak yapma...
twitter.com

4. Puan kaybının sebebi belli oldu.

4. Puan kaybının sebebi belli oldu.
twitter.com

5. Çok tatlı değil mi?

5. Çok tatlı değil mi?
twitter.com
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6. Yok öyle bedavadan mutluluk.

6. Yok öyle bedavadan mutluluk.
twitter.com

7. Farklı berberde tıraş olunca yolu uzatanlar anlar bu hissi.

7. Farklı berberde tıraş olunca yolu uzatanlar anlar bu hissi.
twitter.com

8. Ahaha.

8. Ahaha.
twitter.com

9. Hmmm.

9. Hmmm.
twitter.com

10. TFF cevapları kapalı tutmuş yine.

10. TFF cevapları kapalı tutmuş yine.
twitter.com
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11. Sene 2015, dayı yanlış yapmış.

11. Sene 2015, dayı yanlış yapmış.
twitter.com

12. Hayvanlardan oluşan bir takım için bazı taktiksel çalışmalar.

12. Hayvanlardan oluşan bir takım için bazı taktiksel çalışmalar.
twitter.com

13. Adamın mevkisini unuttu herkes.

13. Adamın mevkisini unuttu herkes.
twitter.com

14. Bunu hesap etmemiştirler herhalde.

14. Bunu hesap etmemiştirler herhalde.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere 👋

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