Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Bakalım bu hafta Twitter'da kimler timeline'ı spor tweetleriyle şenlendirmiş.
Hazırsanız başlıyoruz🚀
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1. Mallıksal olarak nasılsınız?
2. Haber başlığı gerçek değil.
3. Sakın kayak yapma...
4. Puan kaybının sebebi belli oldu.
5. Çok tatlı değil mi?
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6. Yok öyle bedavadan mutluluk.
7. Farklı berberde tıraş olunca yolu uzatanlar anlar bu hissi.
8. Ahaha.
9. Hmmm.
10. TFF cevapları kapalı tutmuş yine.
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11. Sene 2015, dayı yanlış yapmış.
12. Hayvanlardan oluşan bir takım için bazı taktiksel çalışmalar.
13. Adamın mevkisini unuttu herkes.
14. Bunu hesap etmemiştirler herhalde.
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