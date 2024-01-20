Icardi'nin Şortuna Buz Atan Wanda Nara'nın İnsafsızlığı Hasret Çeken Camiayı Ayaklandırdı

Galatasaray camiasının gönlünde taht kuran Mauro Icardi sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da gözleri üzerine çekiyor. Eşi Wanda Nara'yla çalkantılı bir ilişki yaşayan Icardi eşinin buz gibi şakasına maruz kaldı. Eşinin şortunun içine buz atan Wanda'nın insafsızlığına birçok yorum geldi...