Icardi'nin Şortuna Buz Atan Wanda Nara'nın İnsafsızlığı Hasret Çeken Camiayı Ayaklandırdı
Icardi'nin Şortuna Buz Atan Wanda Nara'nın İnsafsızlığı Hasret Çeken Camiayı Ayaklandırdı
Galatasaray camiasının gönlünde taht kuran Mauro Icardi sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da gözleri üzerine çekiyor. Eşi Wanda Nara'yla çalkantılı bir ilişki yaşayan Icardi eşinin buz gibi şakasına maruz kaldı. Eşinin şortunun içine buz atan Wanda'nın insafsızlığına birçok yorum geldi...
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Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'te şampiyonluk mücadelesine ortak olan Galatasaray'ın en kıymetlilerinden biri oldu.
Yetenekli forvet oyuncusu sarı-kırmızılı ekibin renklerine bağlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor farkındaysanız.
Tabii bunun en büyük nedenlerinden biri sahada Galatasaraylıların kalplerini fethedecek türden bir performans sergilemesi. Ancak kabul etmeliyiz ki, özel hayatı yüzünden de manşetlere taşınıyor yıldız futbolcu.
Milyonlarca sarı-kırmızılıya "Aşkın Olayım" dedirten Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara ile olan kaos dolu ilişkisiyle manşetlerden düşmüyor.
Ünlü futbolcu ile bir ayrıl bir barış türden evlilik sürdüren Arjantinli model Wanda Nara sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve "yok artık" dedirten türden açıklamalarla gündeme geliyor.
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Geçtiğimiz günlerde eşi Icardi ile ilk kez cinsel ilişkiye girdiği geceye dair tüm detayları açık açık anlatması herkesi şaşkına çevirmişti.
Sadece Instagram değil, aynı zamanda TikTok üzerinden de sayısız paylaşımda bulunan Wanda Nara'nın son videosu dikkatlerden kaçmadı.
Eşine kelimenin tam anlamıyla buz gibi bir şaka yapan Nara videosuna "Onu asla rahatsız etmeyeceğim 🥹♥️" notunu düştü.
Wanda Nara'nın şortunun içine buz attıktan sonra neye uğradığını şaşıran Icardi buzları çıkarırken de kahkaha attı.
Wanda Nara'nın TikTok hesabından paylaştığı videoyu buraya bırakıyoruz 👇
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Gelin, Icardi'nin yolunu gözleyen Galatasaraylılar'dan gelen birbirinden komik yorumları beraber görelim! 👇
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