Galatasaray'dan Beklenen Haber Geldi! Okan Buruk, Mauro Icardi'nin Dönüş Tarihini Açıkladı!

Buruk, golcü oyuncunun ayağının ve yüzündeki kırığın durumuna bakılacağını ve program dahilinde hazırlandığını ifade ederken, Trabzonspor maçının kadrosunda yerini alacağına da işaret etti. İşte Okan Buruk'un o açıklaması:

'Icardi'ye belli bir dinlenme süresi vermiştik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Hafta sonu için karar vereceğiz. Ayağının ve yüzündeki kırığın durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu ilk 11'de mi başlatırız, sonradan mı kullanırız karar vereceğiz. Kadroya girebilecek durumda olacağını düşünüyorum.'