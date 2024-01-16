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Galatasaray'dan Beklenen Haber Geldi! Okan Buruk, Mauro Icardi'nin Dönüş Tarihini Açıkladı!

Galatasaray'dan Beklenen Haber Geldi! Okan Buruk, Mauro Icardi'nin Dönüş Tarihini Açıkladı!

galatasaray Mauro Icardi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.01.2024 - 08:52

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından açıklamada bulundu. Buruk, yaptığı açıklamada sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'nin son durumu hakkında bilgi verdi. Böylece, Icardi'nin iyileşme süreci ile birlikte antrenmanlara ve sahalara dönüş tarihi de belli oldu. 

İşte, detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosundaki eksikler konuşuluyordu. Mauro Icardi ve Davinson Sanchez'in sahaya dönüşüne ilişkin açıklama sarı-kırmızılı takımın teknik direktöründen geldi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosundaki eksikler konuşuluyordu. Mauro Icardi ve Davinson Sanchez'in sahaya dönüşüne ilişkin açıklama sarı-kırmızılı takımın teknik direktöründen geldi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında kapanış mücadelesi Galatasaray ile Kayserispor arasında gerçekleşti. Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan taraf Kayserispor oldu. 

Sarı kırmızılı takım ise Nelsson ve Mertens'in golleriyle puanını 51'e yükseltti.

Maç sonrası önemli açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen golcü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı.

Maç sonrası önemli açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen golcü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı.

Sarı kırmızılı takımın önemli forvetlerinden Mauro Icardi, Trabzonspor ile oynanacak kritik müsabakada yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Buruk, yaptığı açıklamada 'çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak' haberini verdi.

Açıklamaya göre Mauro Icardi, Trabzonspor maçında kadroda olacak.

Açıklamaya göre Mauro Icardi, Trabzonspor maçında kadroda olacak.

Buruk, golcü oyuncunun ayağının ve yüzündeki kırığın durumuna bakılacağını ve program dahilinde hazırlandığını ifade ederken, Trabzonspor maçının kadrosunda yerini alacağına da işaret etti. İşte Okan Buruk'un o açıklaması: 

'Icardi'ye belli bir dinlenme süresi vermiştik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Hafta sonu için karar vereceğiz. Ayağının ve yüzündeki kırığın durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu ilk 11'de mi başlatırız, sonradan mı kullanırız karar vereceğiz. Kadroya girebilecek durumda olacağını düşünüyorum.'

Icardi'nin Trabzonspor maçında ilk 11'de mi yer alacağı, yoksa sonradan mı kadroya dahil edileceği ise henüz belli değil.

Icardi'nin Trabzonspor maçında ilk 11'de mi yer alacağı, yoksa sonradan mı kadroya dahil edileceği ise henüz belli değil.

Bildiğiniz gibi elmacık kemiği kırılan Icardi, Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor maçında forma giymedi.

Davinson Sanchez'in de dönüş tarihi belli oldu!

Davinson Sanchez'in de dönüş tarihi belli oldu!

Ümraniye maçıyla birlikte sahaya dönecek. İşte, teknik direktör Okan Buruk'un Davinson Sanchez'in son durumuna ilişkin o açıklaması: 

'Sanchez için programı belliydi. Onun da kendi hazırlığı Ümraniyespor ile yapacağımız Türkiye Kupası maçı. Oyuncularımızın sağlığı çok önemli. Sakatlıkların tekrarlamaması için bazen sabırlı davranıyoruz. Davinson'da da sabırlı davrandık. Kupa maçında oynayacak.'

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