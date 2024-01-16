Galatasaray'dan Beklenen Haber Geldi! Okan Buruk, Mauro Icardi'nin Dönüş Tarihini Açıkladı!
Galatasaray'dan Beklenen Haber Geldi! Okan Buruk, Mauro Icardi'nin Dönüş Tarihini Açıkladı!
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından açıklamada bulundu. Buruk, yaptığı açıklamada sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'nin son durumu hakkında bilgi verdi. Böylece, Icardi'nin iyileşme süreci ile birlikte antrenmanlara ve sahalara dönüş tarihi de belli oldu.
İşte, detaylar...
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosundaki eksikler konuşuluyordu. Mauro Icardi ve Davinson Sanchez'in sahaya dönüşüne ilişkin açıklama sarı-kırmızılı takımın teknik direktöründen geldi.
Maç sonrası önemli açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen golcü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı.
Açıklamaya göre Mauro Icardi, Trabzonspor maçında kadroda olacak.
Icardi'nin Trabzonspor maçında ilk 11'de mi yer alacağı, yoksa sonradan mı kadroya dahil edileceği ise henüz belli değil.
Davinson Sanchez'in de dönüş tarihi belli oldu!
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