Hem Yetenekli Hem de Yakışıklı Yıldızımız Kenan Yıldız'ın Henüz 18 Yaşında Parmak Isırtan Başarıları
Hem Yetenekli Hem de Yakışıklı Yıldızımız Kenan Yıldız'ın Henüz 18 Yaşında Parmak Isırtan Başarıları
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Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005'te Almanya'nın Regensburg şehrinde Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Futbol kariyerine küçük yaşlarda başlayarak doğduğu şehrin takımı olan Jahn Regensburg'un altyapısında futbol oynamaya başladı.
Daha sonra 7 yaşındayken Bayern Münih'in altyapısına katıldı ve burada alt yaş kategorilerinde takım kaptanlığı yaptı.
Kenan, daha 10 yaşındayken Adidas ile bir sponsorluk anlaşması imzaladı.
Bayern Münih altyapısında toplam 20 maça çıkan Yıldız, 6 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
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2022'de Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona erdi ve 12 Temmuz 2022'de Juventus ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı.
Juventus forması altında Serie A'daki ilk golünü 18 yaşında Frosinone karşısında attı ve bu golle Juventus tarihinde gol atan en genç yabancı oyuncu oldu.
Kenan Yıldız, uluslararası arenada da Türkiye'yi temsil etmektedir.
Türkiye U17 ve U21 milli takımlarında forma giydikten sonra 2023’ün ekim ayında Türkiye A Milli Takımı'na çağrıldı.
İlk A Milli maçına Hırvatistan'a karşı çıktı ve 18 Kasım 2023'te Almanya'ya karşı attığı golle ilk uluslararası golünü kaydetti.
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