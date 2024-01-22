Hem Yetenekli Hem de Yakışıklı Yıldızımız Kenan Yıldız'ın Henüz 18 Yaşında Parmak Isırtan Başarıları

2005'te Almanya'da doğan Kenan Yıldız, futbola olan yeteneğiyle çok genç yaşlarda dikkat çekti. Yedi yaşında Bayern Münih'in altyapısına katılan Kenan, burada çok geçmeden kendini kanıtladı. Gelin, genç yetenek Kenan Yıldız'ın hayatına birlikte ışık tutalım. 👇

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