Artistik Buz Pateni Sporcusu Alexia Paganini'nin İzlerken Başınızı Döndüren Antrenman Görüntüleri
Artistik Buz Pateni Sporcusu Alexia Paganini'nin İzlerken Başınızı Döndüren Antrenman Görüntüleri
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artistik buz pateni sporcusu Alexia Paganini antrenman videosunu Instagram hesabından paylaştı.
Yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde büyük ilgi topladı.
Bulunduğu platformda asılı duran Alexia Paganini son sürat döndüğü anlar ne kadar zorlu bir çalışma temposunun olduğunu gözler önüne serdi.
İzlerken başınızın döneceği buz pateninin antrenman videosu👇
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