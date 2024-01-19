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Artistik Buz Pateni Sporcusu Alexia Paganini'nin İzlerken Başınızı Döndüren Antrenman Görüntüleri

Artistik Buz Pateni Sporcusu Alexia Paganini'nin İzlerken Başınızı Döndüren Antrenman Görüntüleri

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 19:04

İsviçre'yi temsil eden İsviçreli-Amerikalı artistik buz pateni sporcusu Alexia Paganini, Instagram hesabından antrenmanını paylaştı. İzlerken başınızın döneceği artistik buz pateninin antrenman görüntüleri ilgi topladı.

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artistik buz pateni sporcusu Alexia Paganini antrenman videosunu Instagram hesabından paylaştı.

artistik buz pateni sporcusu Alexia Paganini antrenman videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde büyük ilgi topladı.

Yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde büyük ilgi topladı.

Bulunduğu platformda asılı duran Alexia Paganini son sürat döndüğü anlar ne kadar zorlu bir çalışma temposunun olduğunu gözler önüne serdi.

Bulunduğu platformda asılı duran Alexia Paganini son sürat döndüğü anlar ne kadar zorlu bir çalışma temposunun olduğunu gözler önüne serdi.

İzlerken başınızın döneceği buz pateninin antrenman videosu👇

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