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Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'nin İngiliz Futbolcusu Ryan Kent'e "Zihniyet" Eleştirisi

Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'nin İngiliz Futbolcusu Ryan Kent'e "Zihniyet" Eleştirisi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
19.01.2024 - 10:50

Transfer döneminin hareketli takımlardan biri olan Fenerbahçe'de hangi isimler ile yolların ayrılacağı merak edilirken Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcusu Ryan Kent hakkında açıklama geldi.

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Yeni sezonun ilk transferi olan Ryan Kent, kulüpteki performansıyla adeta hayal kırıklığı yarattı.

Yeni sezonun ilk transferi olan Ryan Kent, kulüpteki performansıyla adeta hayal kırıklığı yarattı.
media.fenerbahce.org

Büyük umutlarla takıma katılan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, İsmail Kartal'ın gözüne giremedi.

İngiliz futbolcu ile kısa sürede yolların ayrılması beklenirken aralık ayından bu yana Hull City'nin de Kent'e takip olduğu ifade ediliyordu.

İngiliz futbolcu ile kısa sürede yolların ayrılması beklenirken aralık ayından bu yana Hull City'nin de Kent'e takip olduğu ifade ediliyordu.
media.fenerbahce.org

İki kulübün anlaştığı ancak Kent'in İngiltere Championship'e gitmeye sıcak bakmadığı da belirtilmişti.

Bir süredir gündemi meşgul eden konu hakkında Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Bir süredir gündemi meşgul eden konu hakkında Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Ilıcalı, Kent'in 'zihniyet' problemi olduğunu öne sürerek transferin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Championship ekibinin başkanı, şu ifadeleri kullandı 👇

Championship ekibinin başkanı, şu ifadeleri kullandı 👇
media.fenerbahce.org

'Ryan Kent şu anda listemizde yok. Çok iyi bir oyuncu ama olmasını beklediğimiz zihniyette değil. Kariyerini daha net planlamalı.Amacımızın kulübümüze katılmaya daha kararlı ve odaklanmış oyuncularla sözleşme imzalamak olduğunu söyleyebilirim. Eğer bir oyuncunun kafasında büyük bir karışıklık varsa o zaman onu zorlamaya çalışmam, biz onu zorlamayacağız. Oyuncuları zorlamak olumlu bir şey değil. Championship'te Hull City için oynamak isteyen oyunculara odaklanmak bizim için daha iyi.'

twitter.com
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twitter.com

Kent, Fenerbahçe'de kalmalı mı gitmeli mi?

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