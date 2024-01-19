Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'nin İngiliz Futbolcusu Ryan Kent'e "Zihniyet" Eleştirisi
Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'nin İngiliz Futbolcusu Ryan Kent'e "Zihniyet" Eleştirisi
Transfer döneminin hareketli takımlardan biri olan Fenerbahçe'de hangi isimler ile yolların ayrılacağı merak edilirken Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcusu Ryan Kent hakkında açıklama geldi.
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Yeni sezonun ilk transferi olan Ryan Kent, kulüpteki performansıyla adeta hayal kırıklığı yarattı.
İngiliz futbolcu ile kısa sürede yolların ayrılması beklenirken aralık ayından bu yana Hull City'nin de Kent'e takip olduğu ifade ediliyordu.
Bir süredir gündemi meşgul eden konu hakkında Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.
Championship ekibinin başkanı, şu ifadeleri kullandı 👇
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Kent, Fenerbahçe'de kalmalı mı gitmeli mi?
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