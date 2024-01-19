Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'nin İngiliz Futbolcusu Ryan Kent'e "Zihniyet" Eleştirisi

'Ryan Kent şu anda listemizde yok. Çok iyi bir oyuncu ama olmasını beklediğimiz zihniyette değil. Kariyerini daha net planlamalı.Amacımızın kulübümüze katılmaya daha kararlı ve odaklanmış oyuncularla sözleşme imzalamak olduğunu söyleyebilirim. Eğer bir oyuncunun kafasında büyük bir karışıklık varsa o zaman onu zorlamaya çalışmam, biz onu zorlamayacağız. Oyuncuları zorlamak olumlu bir şey değil. Championship'te Hull City için oynamak isteyen oyunculara odaklanmak bizim için daha iyi.'