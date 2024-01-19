Süper Lig'e Gelir mi? Portekiz'de Federasyon VAR Konuşmalarını Stadyumda Canlı Olarak Yayınlamaya Hazırlanıyor
Süper Lig'e Gelir mi? Portekiz'de Federasyon VAR Konuşmalarını Stadyumda Canlı Olarak Yayınlamaya Hazırlanıyor
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Portekiz Futbol Federasyonu Hakem Kurulu, futbol karşılaşmasının seyrini belirleyen önemli kararların arkasındaki diyalogları taraftarlarla paylaşmak amacıyla kritik bir karara imza attı.
Jornal de Noticias ve Record'da yer alan habere göre; Kurulun talebi, FIFA ve IFAB'dan geçti.
Portekiz Futbol Federasyonu ve Portekiz Hakem Kurulu Başkanı Jose Fontela Gomes'un başkanlığında yapılacak toplantıda, FIFA ve IFAB'dan birer yetkili de bulunacak ve uygulamanın resmi açıklaması yapılacak.
Yakın zamanda hayata geçmesi planlanan uygulama, sizce faydalı olur mu?
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