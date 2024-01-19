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Süper Lig'e Gelir mi? Portekiz'de Federasyon VAR Konuşmalarını Stadyumda Canlı Olarak Yayınlamaya Hazırlanıyor

Süper Lig'e Gelir mi? Portekiz'de Federasyon VAR Konuşmalarını Stadyumda Canlı Olarak Yayınlamaya Hazırlanıyor

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
19.01.2024 - 09:33

Portekiz Futbol Federasyonu, hakemler ve Video Yardımcı Hakem (VAR) arasındaki diyalogların canlı olarak yayınlanabilmesi için gerekli izinleri almak üzere harekete geçti. Federasyonun talebine FIFA ve IFAB'dan olumlu yanıt geldi.

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Portekiz Futbol Federasyonu Hakem Kurulu, futbol karşılaşmasının seyrini belirleyen önemli kararların arkasındaki diyalogları taraftarlarla paylaşmak amacıyla kritik bir karara imza attı.

Portekiz Futbol Federasyonu Hakem Kurulu, futbol karşılaşmasının seyrini belirleyen önemli kararların arkasındaki diyalogları taraftarlarla paylaşmak amacıyla kritik bir karara imza attı.

Orta hakem ile Video Yardımcı Hakem (VAR) arasında geçen konuşmalar, stadyumdaki taraftarlara canlı olarak dinletilecek.

Jornal de Noticias ve Record'da yer alan habere göre; Kurulun talebi, FIFA ve IFAB'dan geçti.

Jornal de Noticias ve Record'da yer alan habere göre; Kurulun talebi, FIFA ve IFAB'dan geçti.

Uygulama, FIFA'nın gözetimindeki maçlarda da kullanılmak üzere ilerleyen dönemde genişletilecek.

Portekiz Futbol Federasyonu ve Portekiz Hakem Kurulu Başkanı Jose Fontela Gomes'un başkanlığında yapılacak toplantıda, FIFA ve IFAB'dan birer yetkili de bulunacak ve uygulamanın resmi açıklaması yapılacak.

Portekiz Futbol Federasyonu ve Portekiz Hakem Kurulu Başkanı Jose Fontela Gomes'un başkanlığında yapılacak toplantıda, FIFA ve IFAB'dan birer yetkili de bulunacak ve uygulamanın resmi açıklaması yapılacak.

Eylül 2023'ten bu yana Portekiz Premier Ligi'nde oynanan maçlarda hakem ile VAR arasındaki konuşmalar, futbolseverlere aylık olarak bir televizyon programı aracılığı ile aktarılıyordu.

Yakın zamanda hayata geçmesi planlanan uygulama, sizce faydalı olur mu?

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