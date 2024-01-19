Galatasaraylı Ndombele'nin Fazla Kilolarıyla Sahada Olmasına Tüm Dünyadan Gelen Tepkiler
Galatasaraylı Ndombele'nin Fazla Kilolarıyla Sahada Olmasına Tüm Dünyadan Gelen Tepkiler
Galatasaray ile Ümraniyespor'un karşı karşıya geldiği Türkiye Kupası maçında oyuna sonradan giren Tanguy Ndombele fazla kilolarıyla dikkat çekmişti. Altına giydiği beyaz taytla sahaya çıkan futbolcunun bu görüntüleri çok konuşulmuştu. Sosyal medyanın en çok takipçili hesapları Tanguy Ndombele'nin son halini takipçileriyle paylaştı.
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Galatasaray'ın çok tartışılan futbolcusu Tanguy Ndombele fazla kilolarıyla dikkat çekerken bir futbolcunun bu halde profesyonel bir karşılaşmaya çıkması spor dünyasının ana konusuydu.
Ndombele'nin bu hali hem Galatasaray için hem de kendisi için oldukça kötü imaj çiziyor. Altyapıdaki futbolcuların ve ekran başında Galatasaray'ı izleyen milyonlarca çocuk için bu görüntü kötü bir örnek teşkil ediyor.
Daha önce Tottenham, Napoli ve Lyon gibi üst düzey takımlarda oynayan Ndombele, Galatasaray'da bu formunda çok uzakta.
Twitter'da 4 milyon takipçisi bulunan Out Of Context Football hesabı takipçileriyle bu fotoğrafı paylaştı.
Takipçiler Ndombele'nin fotoğrafının gerçek olmadığını düşündü.
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Gelen tepkiler şöyleydi: "Kardeşim bu noktada emekli ol"👇
"Sneijder'in emekli olduktan 3 hafta sonra oynadığı yardım maçındaki haline benziyor"👇
"Ona ne oldu?"👇
"Bu adam ciddi bir futbolcu değil. Nasıl profesyonel bir futbolcu olup da kilona dikkat etmezsin?"👇
"Aktif bir futbolcunun birkaç yılda bu kadar kilo aldığını hiç görmemiştim."👇
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Siz Ndombele'nin bu haline ne diyorsunuz? Profesyonel bir maçta oynayabilir mi? Yetenek yeterli mi?
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