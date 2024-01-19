Galatasaraylı Ndombele'nin Fazla Kilolarıyla Sahada Olmasına Tüm Dünyadan Gelen Tepkiler

Galatasaray ile Ümraniyespor'un karşı karşıya geldiği Türkiye Kupası maçında oyuna sonradan giren Tanguy Ndombele fazla kilolarıyla dikkat çekmişti. Altına giydiği beyaz taytla sahaya çıkan futbolcunun bu görüntüleri çok konuşulmuştu. Sosyal medyanın en çok takipçili hesapları Tanguy Ndombele'nin son halini takipçileriyle paylaştı.