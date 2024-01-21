Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a "Fırıldak Ali" Demişlerdi: Ali Koç Tuzlaspor'a Dava Açtı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a "Fırıldak Ali" Demişlerdi: Ali Koç Tuzlaspor'a Dava Açtı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tuzlaspor'un 'Fırıldak Ali' açıklaması sebebiyle takım yöneticilerine dava açtı.
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Tuzlaspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a "Fırıldak Ali" demişti.
Fevzi İlhanlı sözlerinin tepki almasının ardından pişman olmadığını "Yine olsa yine söylerim." sözleriyle göstermişti.
Tuzlaspor Kulübü de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında "Fırıldak Ali" ifadeleriyle bir açıklama yayınladı. Ali Koç bu açıklama sebebiyle kulüp yöneticilerinden şikayetçi oldu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, Tuzlaspor'un sosyal medya hesabından "Fırıldak Ali" ifadeleriyle yayımladığı açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kamuoyu önünde hedef gösterildiği ve itibarının kasıtlı olarak zedelendiği kaydedildi.
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Tuzlaspor yönetim kurulu üyelerine "iftira" ve "hakaret" suçundan başlatılan soruşturma, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.
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