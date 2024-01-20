Transfer Olabilir mi? Galatasaray'ın Yıldızı Torreira Oynamak İstediği Kulübü Açıkladı
Transfer Olabilir mi? Galatasaray'ın Yıldızı Torreira Oynamak İstediği Kulübü Açıkladı
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Boca Juniors'ta oynamak istediğini açıkladı. Torreira, ESPN Uruguay'a verdiği röportajda 'Orada oynamak için ölüyorum.' ifadelerini kullandı.
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Lucas Torreira, ESPN Uruguay'a kariyerine dair verdiği röportajda en büyük hayalinin Boca Juniors'ta oynamak olduğunu açıkladı.
Lucas Torreira açıklamasında, "En büyük hayallerimden biri Boca Juniors'ta oynamak. Orada oynamak için ölüyorum. Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım." ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncu "Geçen yıl Brezilyalı takımlar da dahil olmak üzere Güney Amerika ekipleriyle transfer görüşmesi yaptım." dedi.
Torreira ayrıca, "Geçen yıl bazı Güney Amerika takımları ile konuşmalarım oldu ama şu an Galatasaray'da olmam gerekiyor. Galatasaray'da bana iyi davranan insanlara karşı minnettar davranmalıyım." dedi.
Torreira'nın "Bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum." açıklaması transfer olabileceği düşüncesini doğurdu.
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