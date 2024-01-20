Ronaldo'dan Şaşırtan Sözler: "Suudi Arabistan Ligi Fransa Liginden Daha İyi"
Ronaldo'dan Şaşırtan Sözler: "Suudi Arabistan Ligi Fransa Liginden Daha İyi"
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin Fransa Ligue 1'den daha iyi olduğunu iddia etti.
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Al Nassr'da forma giyen Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi ile Fransa Ligi'ni kıyasladığı çarpıcı bir açıklama yaptı.
Dubai'de düzenlenen Globe Soccer ödüllerinde konuşan Ronaldo'nun açıklamaları büyük alkış topladı.
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin Fransa Ligue 1'den iyi olduğunu "Suudi Arabistan Ligi, Ligue 1'den kötü değil, hatta daha rekabetçi. Şimdiden Ligue 1'den daha iyi durumdayız." sözleri ile ifade etti.
Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ni bu sözleriyle övdü: "Al Nassr'da çok mutluyum. Buraya gelmem harika bir karardı. Buradaki gelişim süreci uzun sürece ancak eninde sonunda en üst seviyeyi yakalayacaklar. Suudi Arabistan Ligi, dünyanın en iyi 3 liginden biri olacak."
Ronaldo, 2023'ü en golcü futbolcu olarak tamamlamıştı. Futbolcu, kendini de övmekten geri durmayarak şu sözleri söyledi:
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"Harika bir sezon geçiriyorum. Geçtiğimiz sene en iyi golcü bendim. Erling Haaland gibi genç aslanları bu yaşta gol sayısı olarak geçtiğinizi bir hayal edin... Yakında 39 yaşında olacağım. Hala iyi görünüyorum ve kendimle gurur duyuyorum."
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