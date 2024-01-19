Real Madrid'in Antrenmanda Arda Güler'in Muhteşem Asistini Paylaşması Türk Taraftarları İsyan Ettirdi
Real Madrid'in Antrenmanda Arda Güler'in Muhteşem Asistini Paylaşması Türk Taraftarları İsyan Ettirdi
Real Madrid formasıyla çok kısa süre izleme şansı bulduğumuz Arda Güler, antrenmanlarda adeta şov yapıyor. Real Madrid'in resmi Twitter, TikTok ve Instagram hesapları ise Arda Güler'in yaptığı muhteşem hareketlerini takipçileriyle paylaşıyor. Son paylaşımda ise Türk taraftarlar Real Madrid'e isyan etti.
Ayrıntılara birlikte bakalım.
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18 yaşındaki yıldızımız Arda Güler antrenmanlarda takım arkadaşlarını büyülemeye devam ediyor.
Real Madrid'in resmi Twitter hesabı Arda Güler'in topuğuyla yaptığı muhteşem asisti takipçileriyle paylaştı.
Paylaşım büyük beğeni toplarken bu kez Türk takipçilerden sitem vardı.
Atletico Madrid ile oynanan İspanya Kupası son 16 turu karşılaşmasında uzatmalarda bile oyuna giremeyen Arda Güler'i savundu.
Arda Güler'in muhteşem asisti şöyleydi👇
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Bir türlü sahaya çıkmayan Arda Güler'i sürekli paylaşarak etkileşim kasan Real Madrid hesabına gelen tepkiler şöyleydi👇
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Fıstıklar zulada bekliyor, izleyelim artık Arda Güler'i!
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