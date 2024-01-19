Real Madrid'in Antrenmanda Arda Güler'in Muhteşem Asistini Paylaşması Türk Taraftarları İsyan Ettirdi

Real Madrid formasıyla çok kısa süre izleme şansı bulduğumuz Arda Güler, antrenmanlarda adeta şov yapıyor. Real Madrid'in resmi Twitter, TikTok ve Instagram hesapları ise Arda Güler'in yaptığı muhteşem hareketlerini takipçileriyle paylaşıyor. Son paylaşımda ise Türk taraftarlar Real Madrid'e isyan etti.

Ayrıntılara birlikte bakalım.