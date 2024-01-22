Barış Alper ile Kaan Ayhan İçin Yapılan "Joker mi, Çift Okey mi?" Tartışmaları Hakkında Eğlenceli Paylaşımlar

Galatasaray'ın sezon başından beri kale hariç neredeyse her mevkide kullanılan futbolcuları Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan gösterdikleri performansla alkışları topluyor. İki futbolcu toplamda sağ bek, sol bek, stoper, orta saha, sağ açık, sol açık ve forvet hattında oynadılar. Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan'a gelen eğlenceli paylaşımlara birlikte bakalım.