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Barış Alper ile Kaan Ayhan İçin Yapılan "Joker mi, Çift Okey mi?" Tartışmaları Hakkında Eğlenceli Paylaşımlar

Barış Alper ile Kaan Ayhan İçin Yapılan "Joker mi, Çift Okey mi?" Tartışmaları Hakkında Eğlenceli Paylaşımlar

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 11:54

Galatasaray'ın sezon başından beri kale hariç neredeyse her mevkide kullanılan futbolcuları Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan gösterdikleri performansla alkışları topluyor. İki futbolcu toplamda sağ bek, sol bek, stoper, orta saha, sağ açık, sol açık ve forvet hattında oynadılar. Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan'a gelen eğlenceli paylaşımlara birlikte bakalım.

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Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan bu sezon Galatasaray'da neredeyse her mevkide oynadı ve canla başla görevlerini yerine getirdi.

Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan bu sezon Galatasaray'da neredeyse her mevkide oynadı ve canla başla görevlerini yerine getirdi.

Bu sezon Galatasaray'ın zor durumda kaldığı pozisyonda aldıkları sorumlulukla "Joker" lakabı aldılar ve adeta "çift okey" gibi görev yaptılar.

Bu sezon Galatasaray'ın zor durumda kaldığı pozisyonda aldıkları sorumlulukla "Joker" lakabı aldılar ve adeta "çift okey" gibi görev yaptılar.

Galatasaray sosyal medya ekibi iki futbolcusu hakkında eğlenceli paylaşımlar yaptı👇

Galatasaray sosyal medya ekibi iki futbolcusu hakkında eğlenceli paylaşımlar yaptı👇
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Pozisyon değiştir denildiğinde Formula 1'in dokunulmaz pilotu Max Verstappen görevlerini hakkıyla yerine getirdiler 👇

Pozisyon değiştir denildiğinde Formula 1'in dokunulmaz pilotu Max Verstappen görevlerini hakkıyla yerine getirdiler 👇
twitter.com

NutSpor Youtube kanalında maçları yorumlayan Nihat Kahveci, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ı eğlenceli biçimde övdü👇

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Barış Alper ve Kaan Ayhan için yapılan paylaşımlar şöyleydi👇

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Siz Galatasaray'ın çift okeyleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

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