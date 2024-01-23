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Fenerbahçe'nin Kaptanı Edin Dzeko'nun Oğluna Evinin Bahçesinde Futbol Antrenmanı Yaptırdığı Anlar

Fenerbahçe'nin Kaptanı Edin Dzeko'nun Oğluna Evinin Bahçesinde Futbol Antrenmanı Yaptırdığı Anlar

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 07:18

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak kaptanı Edin Dzeko, oğluyla birlikte evinin bahçesinde antrenman yaptı. Amra Silajdžić'in eşi ve oğlunun antrenmanını Instagram hesabından paylaştığı anlar büyük beğeni topladı.

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 gol atarak gol krallığı listesinin zirvesinde bulunan Edin Dzeko, oğluyla birlikte antrenman yaptı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 gol atarak gol krallığı listesinin zirvesinde bulunan Edin Dzeko, oğluyla birlikte antrenman yaptı.

Oğluna dribling antrenmanı yaptıran Dzeko, dubalar yerleştirerek parkur hazırladı.

Oğluna dribling antrenmanı yaptıran Dzeko, dubalar yerleştirerek parkur hazırladı.

Edin Dzeko'nun oğlu parkuru hatasız tamamlayarak babası gibi temiz bir vuruşla topu ağlara yollamayı başardı.

Edin Dzeko'nun oğlu parkuru hatasız tamamlayarak babası gibi temiz bir vuruşla topu ağlara yollamayı başardı.

Amra Silajdžić'in kamerasından Edin Dzeko ile oğlunun evin bahçesinde antrenman yaptığı anlar👇

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