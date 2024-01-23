Fenerbahçe'nin Kaptanı Edin Dzeko'nun Oğluna Evinin Bahçesinde Futbol Antrenmanı Yaptırdığı Anlar
Fenerbahçe'nin Kaptanı Edin Dzeko'nun Oğluna Evinin Bahçesinde Futbol Antrenmanı Yaptırdığı Anlar
Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak kaptanı Edin Dzeko, oğluyla birlikte evinin bahçesinde antrenman yaptı. Amra Silajdžić'in eşi ve oğlunun antrenmanını Instagram hesabından paylaştığı anlar büyük beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 gol atarak gol krallığı listesinin zirvesinde bulunan Edin Dzeko, oğluyla birlikte antrenman yaptı.
Oğluna dribling antrenmanı yaptıran Dzeko, dubalar yerleştirerek parkur hazırladı.
Edin Dzeko'nun oğlu parkuru hatasız tamamlayarak babası gibi temiz bir vuruşla topu ağlara yollamayı başardı.
Amra Silajdžić'in kamerasından Edin Dzeko ile oğlunun evin bahçesinde antrenman yaptığı anlar👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın