Fatih Terim, Panathinaikos- Olympiakos Derbisini İzlemek İçin Salona Girdiğinde Ayakta Alkışlandı

Panathinaikos Futbol Takımı teknik direktörü Fatih Terim, Panathinaikos'un basketbol maçını izlemek için OAKA Arena'ya gitti. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Basketbol Takımı'nın Olympiakos ile oynayacağı derbiyi izlemek için orada bulunan Fatih Terim, salona girdiğinde bu kez ayakta alkışlandı.