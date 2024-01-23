Fatih Terim, Panathinaikos- Olympiakos Derbisini İzlemek İçin Salona Girdiğinde Ayakta Alkışlandı
Fatih Terim, Panathinaikos- Olympiakos Derbisini İzlemek İçin Salona Girdiğinde Ayakta Alkışlandı
Panathinaikos Futbol Takımı teknik direktörü Fatih Terim, Panathinaikos'un basketbol maçını izlemek için OAKA Arena'ya gitti. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Basketbol Takımı'nın Olympiakos ile oynayacağı derbiyi izlemek için orada bulunan Fatih Terim, salona girdiğinde bu kez ayakta alkışlandı.
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Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Basketbol Takımı Yunanistan Ligi'nde 15 maçta 15 galibiyet alarak yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ise, Türk antrenörle birlikte 6 maçta yenilgi yüzü görmedi ve kupa maçında ezeli rakipleri Olimpiakos'u elemeyi başardı.
Fatih Terim, yakın arkadaşı olan Ergin Ataman'ı izlemek için OAKA Arena'ya gittiğinde ise Panathinaikos taraftarları ünlü çalıştırıcıyı ayakta alkışlayarak karşıladı.
Fatih Terim'in Pana tribünleri tarafından alkışlandığı anlar👇
Gelen tepkiler şöyleydi👇
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