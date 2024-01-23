Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Neslihan Atagül'ü Desteklemek İçin Miami'ye Giden Kadir Doğulu Kırmızı Halıda Sunucuyla Çiftetelli Oynadı

Neslihan Atagül'ü Desteklemek İçin Miami'ye Giden Kadir Doğulu Kırmızı Halıda Sunucuyla Çiftetelli Oynadı

Neslihan Atagül Kadir Doğulu
GNS
GNS - Onedio Editörü
23.01.2024 - 12:44

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti dün akşam Miami'de gerçekleşen Turkish Drama Gala törenindeki yerini aldı. Neslihan Atagül'ün Drama Queen olarak davet edildiği törenin kırmızı halısında Kadir Doğulu'nun Amerikalı sunucuyla çiftetelli oynadığı anlar geceye damgasını vurdu

İçeriğin Devamı Aşağıda

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti magazinin oldukça sevilen isimlerinden bildiğiniz gibi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti magazinin oldukça sevilen isimlerinden bildiğiniz gibi.

2013 yılında Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışan çift büyük bir aşk yaşamaya başlamış ve 2016 yılında herkesin konuştuğu dillere destan bir düğünle dünyaevine girmişlerdi.

Geçtiğimiz yıllarda aldatma iddialarıyla gündeme gelen ikilinin boşanacakları konuşuluyordu.

Geçtiğimiz yıllarda aldatma iddialarıyla gündeme gelen ikilinin boşanacakları konuşuluyordu.

Magazinde çiftin ayrıldıklarına, boşanacaklarına dair iddialar çıksa da ikili her fırsatta kendilerine sorulan bu soruları da iddiaları da kesin bir dille reddetmişti.

Aşkları ve ilişkileri dolu dizgin süren çift her başarılarında birbirlerini desteklediklerini göstermeye devam ediyor.

Aşkları ve ilişkileri dolu dizgin süren çift her başarılarında birbirlerini desteklediklerini göstermeye devam ediyor.

Oynadığı drama dizileriyle dikkat çeken ve herkesi etkileyen Neslihan Atagül, Türk dizilerinin Latin Amerika'ya satışının 10. yılında düzenlenen törene davet edildi.

Miami Beach’teki Temple House’da gerçekleşen Turkish Drama Gala'sına Turkish Drama Queen olarak katılım gerçekleştirdi.

Miami Beach’teki Temple House’da gerçekleşen Turkish Drama Gala'sına Turkish Drama Queen olarak katılım gerçekleştirdi.

Onur konuğu olarak dahil olduğu geceye eşi Kadir Doğulu ile birlikte katıldı.

Kadir Doğulu eşini yalnız bırakmamak için katıldığı Turkish Drama Gala Gecesi'nde kırmızı halıda çiftetelli oynadığı anlarla geceye damga vurdu.

Kadir Doğulu eşini yalnız bırakmamak için katıldığı Turkish Drama Gala Gecesi'nde kırmızı halıda çiftetelli oynadığı anlarla geceye damga vurdu.

Kendilerine soru soran Amerikalı sunucu ile karşılıklı çiftetelli oynayan Kadir Doğulu'nun bu anları herkesi çok eğlendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

O anlar kameralara böyle yansıdı:

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?