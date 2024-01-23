Neslihan Atagül'ü Desteklemek İçin Miami'ye Giden Kadir Doğulu Kırmızı Halıda Sunucuyla Çiftetelli Oynadı
Neslihan Atagül'ü Desteklemek İçin Miami'ye Giden Kadir Doğulu Kırmızı Halıda Sunucuyla Çiftetelli Oynadı
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti dün akşam Miami'de gerçekleşen Turkish Drama Gala törenindeki yerini aldı. Neslihan Atagül'ün Drama Queen olarak davet edildiği törenin kırmızı halısında Kadir Doğulu'nun Amerikalı sunucuyla çiftetelli oynadığı anlar geceye damgasını vurdu
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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti magazinin oldukça sevilen isimlerinden bildiğiniz gibi.
Geçtiğimiz yıllarda aldatma iddialarıyla gündeme gelen ikilinin boşanacakları konuşuluyordu.
Aşkları ve ilişkileri dolu dizgin süren çift her başarılarında birbirlerini desteklediklerini göstermeye devam ediyor.
Miami Beach’teki Temple House’da gerçekleşen Turkish Drama Gala'sına Turkish Drama Queen olarak katılım gerçekleştirdi.
Kadir Doğulu eşini yalnız bırakmamak için katıldığı Turkish Drama Gala Gecesi'nde kırmızı halıda çiftetelli oynadığı anlarla geceye damga vurdu.
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O anlar kameralara böyle yansıdı:
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