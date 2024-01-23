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Malum İnternet Sitesinde Dilber'e Ev Almak İçin Evini Barkını Satışa Çıkartanlar "Yok Artık" Dedirtti

Malum İnternet Sitesinde Dilber'e Ev Almak İçin Evini Barkını Satışa Çıkartanlar "Yok Artık" Dedirtti

GNS
GNS - Onedio Editörü
23.01.2024 - 11:17

Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın başrollerini paylaştığı İnci Taneleri dizisi tek bir fragmanla sosyal medyayı altüst etti. Henüz bölüm yayınlanmamasına rağmen tüm ülkenin dilinde dolaşan İnci Taneleri, özellikle Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesiyle gündeme damga vurmuştu. Daha ne olabilir diye beklerken malum internet sitesinde Dilber'e ev almak için insanlar evini barkını satışa çıkarttı.

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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi henüz yayınlanmamasına rağmen bütün dikkatleri üstüne çekti.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi henüz yayınlanmamasına rağmen bütün dikkatleri üstüne çekti.

Başrollerinde Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanması büyük bir merakla bekleniyor. Bunun sebebi de yayınlanan ilk fragmanın bıraktığı inanılmaz etki.

Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısı Dilber rolüyle karşımıza geçtiği dizinin yayınlanan ilk fragmanındaki dans sahnesi gündeme damgasını vurmuştu.

Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısı Dilber rolüyle karşımıza geçtiği dizinin yayınlanan ilk fragmanındaki dans sahnesi gündeme damgasını vurmuştu.

Gemileri Yaktım şarkısı eşliğinde dans eden Ergüçlü'nün performansı sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmıştı. Herkes TikTok, Instagram gibi platformlarda bu dansı ve şarkıyı kullanarak video paylaşımları yapmaya başladı.

Diğer yandan ünlü oyuncunun alacağı ücret de bir hayli konuşulmuştu.

Diğer yandan ünlü oyuncunun alacağı ücret de bir hayli konuşulmuştu.

Yalnızca tek fragmanla Dilber karakterini dillere destan hale getiren Hazar Ergüçlü'nün bölüm başına 850 bin TL para kazanacağı söylenmişti.

Hazar Ergüçlü'nün sahnede giydiği elbise ve vücudundaki dövmeler o kadar dikkat çekmişti ki, butikler bunu fırsat bilip elbiseleri kapış kapış satmaya başlamıştı.

Hazar Ergüçlü'nün sahnede giydiği elbise ve vücudundaki dövmeler o kadar dikkat çekmişti ki, butikler bunu fırsat bilip elbiseleri kapış kapış satmaya başlamıştı.

Stoklar gün içerisinde dedalarca kez biterken, 3 bin TL'ye satılan elbisenin talep doğrultusunda fiyatının rekor kırarak 65 bin TL'ye kadar ulaştığı görülmüştü. Tabii Ergüçlü'nün dövmelerinin de taklitleri satışmaya başlanmıştı.

"Daha ne olabilir?" derken hayret ettiğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık.

"Daha ne olabilir?" derken hayret ettiğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık.

Sincanlı Erkal'ın Dilber dans ederken şarkı sırasında 'Dilber evin barkın yok mu?' diye sorması insanları beklediğimizden daha fazla etkilemiş...

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Patronlar Dünyası'nın haberine göre malum internet sitesi üzerinden insanlar, Dilber için evini barkını satmaya başlamış!

Patronlar Dünyası'nın haberine göre malum internet sitesi üzerinden insanlar, Dilber için evini barkını satmaya başlamış!

Sosyal medyada ve ilan sitelerinde yeni bir akım başlatan Türk erkekleri 'İnci Taneleri' dizisindeki Dilber için evlerini satmaya başladı.

Pek çok açıklamada "Dilber'e ev almak için satıyorum", "Dilber'e ev alacağım için devrediyorum.", "Dilber'e ev almak için satılık tarla" gibi açıklamalar yer almaya başladı.

Pek çok açıklamada "Dilber'e ev almak için satıyorum", "Dilber'e ev alacağım için devrediyorum.", "Dilber'e ev almak için satılık tarla" gibi açıklamalar yer almaya başladı.

Bu iş daha nerelere varacak çok merak ediyoruz...

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