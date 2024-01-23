Malum İnternet Sitesinde Dilber'e Ev Almak İçin Evini Barkını Satışa Çıkartanlar "Yok Artık" Dedirtti
Malum İnternet Sitesinde Dilber'e Ev Almak İçin Evini Barkını Satışa Çıkartanlar "Yok Artık" Dedirtti
Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın başrollerini paylaştığı İnci Taneleri dizisi tek bir fragmanla sosyal medyayı altüst etti. Henüz bölüm yayınlanmamasına rağmen tüm ülkenin dilinde dolaşan İnci Taneleri, özellikle Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesiyle gündeme damga vurmuştu. Daha ne olabilir diye beklerken malum internet sitesinde Dilber'e ev almak için insanlar evini barkını satışa çıkarttı.
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi henüz yayınlanmamasına rağmen bütün dikkatleri üstüne çekti.
Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısı Dilber rolüyle karşımıza geçtiği dizinin yayınlanan ilk fragmanındaki dans sahnesi gündeme damgasını vurmuştu.
Diğer yandan ünlü oyuncunun alacağı ücret de bir hayli konuşulmuştu.
Hazar Ergüçlü'nün sahnede giydiği elbise ve vücudundaki dövmeler o kadar dikkat çekmişti ki, butikler bunu fırsat bilip elbiseleri kapış kapış satmaya başlamıştı.
"Daha ne olabilir?" derken hayret ettiğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık.
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Patronlar Dünyası'nın haberine göre malum internet sitesi üzerinden insanlar, Dilber için evini barkını satmaya başlamış!
Pek çok açıklamada "Dilber'e ev almak için satıyorum", "Dilber'e ev alacağım için devrediyorum.", "Dilber'e ev almak için satılık tarla" gibi açıklamalar yer almaya başladı.
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