Malum İnternet Sitesinde Dilber'e Ev Almak İçin Evini Barkını Satışa Çıkartanlar "Yok Artık" Dedirtti

Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın başrollerini paylaştığı İnci Taneleri dizisi tek bir fragmanla sosyal medyayı altüst etti. Henüz bölüm yayınlanmamasına rağmen tüm ülkenin dilinde dolaşan İnci Taneleri, özellikle Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesiyle gündeme damga vurmuştu. Daha ne olabilir diye beklerken malum internet sitesinde Dilber'e ev almak için insanlar evini barkını satışa çıkarttı.