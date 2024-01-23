İnci Taneleri Fragmanından Sonra Sincanlı Erkal Sonel'in Sahne Fiyatı Uzaya Çıkan Füze Gibi Yükselmeye Başladı
İnci Taneleri Fragmanından Sonra Sincanlı Erkal Sonel'in Sahne Fiyatı Uzaya Çıkan Füze Gibi Yükselmeye Başladı
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi yayınladıkları ilk fragmanla resmen tüm ülkeye damgasını vurdu. Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesiyle sosyal medyayı ve gündemi ele geçiren dizide dikkat çeken isimlerden bir tanesi de pavyon sahnelerinde arkada gördüğümüz türkücü Sincanlı Erkal oldu. Daha dizi başlamadı fakat Sincanlı Erkal'ın kaşesi yalnızca 2 fragmanla tavan yaptı!
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Yılmaz Erdoğan'ın uzun süre üstüne ekranlara geri döndüğü ve senaryosunu kaleme aldığı İnci Taneleri ilk fragmanıyla büyük yankı uyandırdı.
Hazar Ergüçlü'nün dizide giydiği elbiseden tutun da dizide bölüm başına alacağı ücrete kadar pek çok şey bizi hayret ettirmişti.
Fragmanda dikkat çeken isimlerden bir tanesi de "Gemileri Yakarım" şarkısını seslendiren Erkal Sonel olmuştu.
Geçtiğimiz gün pavyonların kötü bir izlenim bıraktığını "Pavyona doktorlar, mühendisler de geliyor." diyerek savunan Sincanlı Erkal'ın sözleri dikkat çekmişti.
Dilber'in pavyon dansında şarkı söyleyerek ünlenen Erkal Sonel, yalnızca iki fragmanla kaşesini katbekat arttırmış!
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Sincanlı Erkal yayınlanan ikinci bölüm fragmanında da Hazar Ergüçlü'nün arkasında "Şu Silleden Gece Geçtim" şarkısını seslendiriyor.
Söylenene göre Sincanlı Erkal sahne fiyatını 300 bin TL'ye çıkartmış!
Dizinin henüz fragmanları bu denli büyük bir etki gösterdi. Kendisi neler yapacak merakla bekliyoruz!
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