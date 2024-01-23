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İnci Taneleri Fragmanından Sonra Sincanlı Erkal Sonel'in Sahne Fiyatı Uzaya Çıkan Füze Gibi Yükselmeye Başladı

İnci Taneleri Fragmanından Sonra Sincanlı Erkal Sonel'in Sahne Fiyatı Uzaya Çıkan Füze Gibi Yükselmeye Başladı

GNS
GNS - Onedio Editörü
23.01.2024 - 10:16

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi yayınladıkları ilk fragmanla resmen tüm ülkeye damgasını vurdu. Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesiyle sosyal medyayı ve gündemi ele geçiren dizide dikkat çeken isimlerden bir tanesi de pavyon sahnelerinde arkada gördüğümüz türkücü Sincanlı Erkal oldu. Daha dizi başlamadı fakat Sincanlı Erkal'ın kaşesi yalnızca 2 fragmanla tavan yaptı!

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Yılmaz Erdoğan'ın uzun süre üstüne ekranlara geri döndüğü ve senaryosunu kaleme aldığı İnci Taneleri ilk fragmanıyla büyük yankı uyandırdı.

Yılmaz Erdoğan'ın uzun süre üstüne ekranlara geri döndüğü ve senaryosunu kaleme aldığı İnci Taneleri ilk fragmanıyla büyük yankı uyandırdı.

Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesiyle sosyal medyadan tutun da magazin gündemine her mecrada konuşulan İnci Taneleri henüz yayınlanmadan oldukça büyük bir kitleyi etkisi altına aldı bile.

Hazar Ergüçlü'nün dizide giydiği elbiseden tutun da dizide bölüm başına alacağı ücrete kadar pek çok şey bizi hayret ettirmişti.

Hazar Ergüçlü'nün dizide giydiği elbiseden tutun da dizide bölüm başına alacağı ücrete kadar pek çok şey bizi hayret ettirmişti.

Oyuncunun fragmanda giydiği elbise e-ticaret sitelerinde ve butiklerde satışa sunulmuştu. Stokları anında tükenen elbise büyük rağbet görmüştü. Anlayacağınız bir fragman pek çok şeyi etkilemişti.

Fragmanda dikkat çeken isimlerden bir tanesi de "Gemileri Yakarım" şarkısını seslendiren Erkal Sonel olmuştu.

Fragmanda dikkat çeken isimlerden bir tanesi de "Gemileri Yakarım" şarkısını seslendiren Erkal Sonel olmuştu.

Sincanlı Erkal olarak tanınan isim, sosyal medyada birden patlama yaşamıştı. Şarkısı birden milyonlara ulaşırken, müzik platformlarında en çok dinlenenler listesine girmişti.

Geçtiğimiz gün pavyonların kötü bir izlenim bıraktığını "Pavyona doktorlar, mühendisler de geliyor." diyerek savunan Sincanlı Erkal'ın sözleri dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz gün pavyonların kötü bir izlenim bıraktığını "Pavyona doktorlar, mühendisler de geliyor." diyerek savunan Sincanlı Erkal'ın sözleri dikkat çekmişti.

Sosyal medyada açıklamasını görenler elbette bu konu üzerinde pek çok yorumda bulunmuştu.

Burada bahsetmiştik:

Dilber'in pavyon dansında şarkı söyleyerek ünlenen Erkal Sonel, yalnızca iki fragmanla kaşesini katbekat arttırmış!

Dilber'in pavyon dansında şarkı söyleyerek ünlenen Erkal Sonel, yalnızca iki fragmanla kaşesini katbekat arttırmış!

İddialara göre Sincanlı Erkal daha önce düğünlerde 4 bin TL'ye şarkı söylüyormuş. Fakat popüler olmasıyla birlikte teklif yağmaya başlayan türkücünün fiyatı bir hayli artmış.

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Sincanlı Erkal yayınlanan ikinci bölüm fragmanında da Hazar Ergüçlü'nün arkasında "Şu Silleden Gece Geçtim" şarkısını seslendiriyor.

Sincanlı Erkal yayınlanan ikinci bölüm fragmanında da Hazar Ergüçlü'nün arkasında "Şu Silleden Gece Geçtim" şarkısını seslendiriyor.

Söylenene göre Sincanlı Erkal sahne fiyatını 300 bin TL'ye çıkartmış!

Söylenene göre Sincanlı Erkal sahne fiyatını 300 bin TL'ye çıkartmış!

Dizinin henüz fragmanları bu denli büyük bir etki gösterdi. Kendisi neler yapacak merakla bekliyoruz!

Dizinin henüz fragmanları bu denli büyük bir etki gösterdi. Kendisi neler yapacak merakla bekliyoruz!

İnci Taneleri 25 Ocak günü Kanal D ekranlarında başlayacak.

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