İnci Taneleri Fragmanından Sonra Sincanlı Erkal Sonel'in Sahne Fiyatı Uzaya Çıkan Füze Gibi Yükselmeye Başladı

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi yayınladıkları ilk fragmanla resmen tüm ülkeye damgasını vurdu. Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesiyle sosyal medyayı ve gündemi ele geçiren dizide dikkat çeken isimlerden bir tanesi de pavyon sahnelerinde arkada gördüğümüz türkücü Sincanlı Erkal oldu. Daha dizi başlamadı fakat Sincanlı Erkal'ın kaşesi yalnızca 2 fragmanla tavan yaptı!